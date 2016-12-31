Индекс оливье: за год салат подешевел на 80 сомов

31 декабря 2016, 12:35 Комментарии

Какой новогодний стол без оливье?!

Название популярный салат получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 1860-х годов ресторан парижской кухни "Эрмитаж".

Изначальный рецепт того самого салата известен: два рябчика, телячий язык, 100 граммов паюсной (черной осетровой) икры, полфунта листьев свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей (мелких маринованных овощей, обычно огурчиков), полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, 100 граммов каперсов, пять отваренных вкрутую яиц. Майонез провансаль должен быть приготовлен на французском уксусе из двух яиц и 450 граммов оливкового масла.

Классика жанра

Но за многие годы ингредиенты менялись, дорогие экзотические продукты заменили дешевыми. Классический оливье сегодня состоит из 7-8 ингредиентов:

* отварной картофель;

* отварная морковь;

* вареная колбаса или отварное мясо;

* яйца вкрутую;

* соленые огурцы;

* консервированный зеленый горошек;

* майонез или сметана;

* укроп.

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.

Интересный факт

Самый большой в мире салат оливье весом 1 тысяча 841 килограмм был приготовлен в Оренбурге в 2012 году. Рекордные салаты также готовились в Сыктывкаре (1007 кг) в 2009-м и в Павлодаре (1500 кг) в 2010-м.

Изучив цены на рынках и супермаркетах Бишкека, мы составили свой индекс оливье.

Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по 200 граммов зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови и колбасы, а также 5 яиц.

Исходя из такого - весьма приблизительного - рецепта выяснилось, что оливье вполне можно считать одним из недорогих новогодних блюд. Средняя стоимость салата составила 321 сом. Год назад он был дороже на 80 сомов.

Кстати, в 2016 году впервые за долгие годы в Кыргызстане наблюдалась дефляция. Проще говоря, цены не росли, а, наоборот, падали.

А потому, пока есть возможность, наслаждаемся любимыми блюдами.