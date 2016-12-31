Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президенты России В.Путин и Узбекистана Ш.Мирзиеев поздравили А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годомПрезиденты России В.Путин и Узбекистана Ш.Мирзиеев поздравили А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годомГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудниковГУВД г.Бишкек: Во время новогодних праздников обеспечивать общественный порядок будут около 1,5 тыс сотрудников

Российские полицейские помогли девушке из Кыргыстана вернуться в на родину

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400699-ru.html

Похожие новости

Кайрат Примбердиев занял третье место в финале российского проекта "Голос"

Владимир Путин: В 2016 году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства

Владимир Путин: "В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства"

Детям-аутистам помогли военные авиабазы "Кант"

Подписан Закон КР о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних на родину

31 декабря 2016, 12:27       Комментарии

Полицейские Свердловской области России помогли девушке из Кыргыстана вернуться в на родину. Как сообщает 31 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел, Дильноза 8 месяцев находилась в центре временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области.
Весной 2016 года полицейские обнаружили ее вместе с матерью в ходе профилактического рейда. Как выяснилось, они обе находились нелегально на территории РФ. Мать была отправлена на родину, а девушку по решению суда поместили в одно из учреждений региональной полиции, так как у нее не было никаких документов, мать их потеряла.
В МВД отмечают, что благодаря совместным усилиям полицейских, правозащитников и журналистов удалось ускорить процесс возвращения девочки к родителям.
В настоящее время Дильноза готовит документы для получения паспорта. Как выяснилось, она родилась в Узбекистане 27 октября 1997 года, когда ее мать гостила у своих родственников и роды проходили там. Из-за утери документов родителей и документов из роддома свидетельство о рождении не было получено.
Дильноза проживает вместе с отцом и матерью в Шаркском айыльном округе Кара-Суйского района Ошской области. Отец получил инвалидность на заработках в России, не работает. Мать работает посудомойщицей в кафе.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум