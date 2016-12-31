Российские полицейские помогли девушке из Кыргыстана вернуться в на родину

31 декабря 2016, 12:27 Комментарии

Полицейские Свердловской области России помогли девушке из Кыргыстана вернуться в на родину. Как сообщает 31 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел, Дильноза 8 месяцев находилась в центре временного содержания несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области.

Весной 2016 года полицейские обнаружили ее вместе с матерью в ходе профилактического рейда. Как выяснилось, они обе находились нелегально на территории РФ. Мать была отправлена на родину, а девушку по решению суда поместили в одно из учреждений региональной полиции, так как у нее не было никаких документов, мать их потеряла.

В МВД отмечают, что благодаря совместным усилиям полицейских, правозащитников и журналистов удалось ускорить процесс возвращения девочки к родителям.

В настоящее время Дильноза готовит документы для получения паспорта. Как выяснилось, она родилась в Узбекистане 27 октября 1997 года, когда ее мать гостила у своих родственников и роды проходили там. Из-за утери документов родителей и документов из роддома свидетельство о рождении не было получено.

Дильноза проживает вместе с отцом и матерью в Шаркском айыльном округе Кара-Суйского района Ошской области. Отец получил инвалидность на заработках в России, не работает. Мать работает посудомойщицей в кафе.