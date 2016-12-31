Президенты России В.Путин и Узбекистана Ш.Мирзиеев поздравили А.Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 12:28 Комментарии

Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравили президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

"В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

В.Путин также пожелал родным и близким А.Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.

В поздравительной телеграмме президента Узбекистана отмечено, что уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога, наполнением двустороннего сотрудничества конкретным практическим содержанием.

"Визиты правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана в города Андижан и Ош заложили прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между нашими странами и народами.

Убежден, что Ваш недавний успешный визит в Самарканд, состоявшийся откровенный и открытый обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и путям решения накопившихся вопросов откроет новую страницу нашего сотрудничества.

Реализация достигнутых с Вами договоренностей по наращиванию взаимовыгодных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также продвижению взаимодействия между регионами выведут межгосударственные отношения на качественно новый уровень партнерства, отвечающего жизненным интересам Узбекистана и Кыргызстана", - отмечено в послании Ш.Мирзиеева.

Он выразил уверенность в том, что 2017 год принесет новые успехи и достижения в тесном сотрудничестве двух стран, и пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому народу Кыргызстана - дальнейшего прогресса и процветания.