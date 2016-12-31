Две улицы в Бишкеке сегодня перекроют на два часа раньше планируемого

31 декабря 2016, 12:04 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. В план перекрытия улиц в центре Бишкека внесены корректировки. Об этом Sputnik Кыргызстан сообщил руководитель пресс-службы УПМ ГУВД Бишкека Таалайбек Бугубаев.

По его словам, улицы Киевская и Абдымомунова будут перекрыты с 15.00 до окончания праздничных мероприятий. Ранее проезд на этих дорогах планировалось закрыть в 17.00.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, 31 декабря с 12.00 до 15.00 на площади Ала-Тоо будет проходить праздничное мероприятие. В 20.00 там же начнется концерт, который завершится в полночь встречей Нового года и салютом.

По данным Бугубаева, проспект Чуй был перекрыт в 8.00 на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова. Перекрытие снимут 1 января. Улица Абдымомунова будет закрыта для проезда на отрезке от Раззакова до Орозбекова.

"Улица Киевская станет недоступна для автомобилистов на участке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова, но троллейбусы и автобусы будут ездить по ней и в часы перекрытия. Маршруткам проезд по Киевской после 15.00 запрещен, поскольку бусы способны создать заторы на дороге", - рассказал Бугубаев.

Он отметил, что УПМ просит водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах как во время праздника, так и в другие дни.

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