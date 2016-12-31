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С Нового года аэропорт "Манас" запретит провоз Samsung Galaxy Note 7

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42685_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400696-ru.html

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31 декабря 2016, 11:50       Комментарии

Международный аэропорт "Манас" с 1 января 2017 года вводит запрет на провоз Samsung Galaxy Note 7 на борту воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".
По ее данным, запрет распространяется на провоз этих телефонов как в багаже, так и в ручной клади. Решение принято комитетом по авиационной безопасности аэропорта.
Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа, но в начале сентября компания объявила об отзыве 2,5 миллиона смартфонов по всему миру. Причиной стало самовоспламенение гаджетов. Случаи зафиксировали в США, Южной Корее и на Тайване. В октябре руководство южнокорейской компании полностью остановило производство взрывоопасных смартфонов.
В ряде аэропортов мира запретили перевозку этих телефонов для обеспечения безопасности пассажиров.

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