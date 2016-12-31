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Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

Источник:
http://24.kg/vlast/42677_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400695-ru.html

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На трех избирательных участках в Кочкор-Ате проведут повторный ручной пересчет недействительных бюллетеней

31 декабря 2016, 12:00       Комментарии

На минувшей неделе в Кыргызстане кадровые изменения затронули парламент, аппарат правительства и судей.
Вице-спикер парламента Кыргызстана Нурбек Алимбеков оставил пост досрочно по собственному желанию.
Ранее на заседании Жогорку Кенеша выяснилось, что он в составе группы депутатов летал на Тайвань. Нурбек Алимбеков пояснил, что поездка носила частный характер.
Как сообщили ИА "24.kg" источники в Жогорку Кенеше, на должность вице-спикера претендует другой депутат от "Кыргызстана" - Данияр Толонов.
ЦИК прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Чолпон Джакуповой.
Чолпон Джакупова написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года.
В Кыргызстане назначили двух статс-секретарей.
Азамат Эркебаев пришел работать в Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, а Жазгуль Кийизбаева - в Министерство здравоохранения.
Азамат Эркебаев родился 20 декабря 1974 года в селе Кара-Кульджа. Окончил в 1997 году экономический факультет Кыргызской аграрной академии. Работать начал в 1999 году инспектором Государственной налоговой инспекции по Узгенскому району Ошской области.
С 2005 года работал в Госагентстве по антимонопольной политике и развитию конкуренции. 2010-2011 годы - начальник отдела по взысканию налоговой задолженности УГНС по Аламудунскому району. С июля 2012 года - заместитель начальника управления экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций КР. С августа 2013 года вновь работал в ГНС КР. С ноября 2015-го по декабрь 2016 года - заместитель директора по финансовым вопросам ОсОО "Шерой".
Жазгуль Кийизбаева родилась 24 марта 1980 года в городе Бишкеке. Окончила в 2002 году Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, а в 2003-2005 годах обучалась в Академии управления при президенте КР.
С 2005 по 2011 год работала в Агентстве КР по делам государственной службы, в 2011 году - представитель кандидата на должность президента КР Алмазбека Атамбаева в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Октябрь 2012-го - декабрь 2016 года - юрист ЗАО "Альфа Телеком".
Председателем Бишкекского городского кенеша стал Канатбек Музуралиев.
За Музуралиева проголосовали 34 депутата, против - 8.
Канатбек Музуралиев родился 14 апреля 1978 года. Имеет три высших образования: окончил КГНУ (юрист), КНУ (экономист), КТУ (энергетик). Работал начальником отдела Бишкекского филиала ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Заместителем председателя Бишкекского городского кенеша стала Валентина Лисниченко, набравшая 28 голосов.
В Бишкекском городском кенеше определились с лидерами фракций и коалиции большинства.
Лидерами фракций стали Алмаз Кененбаев от СДПК, Асылбек Кадралиев от "Республики - Ата Журт", Таалайбек Сариев от "Онугуу-Прогресса", Улан Абдыкадыров от "Мекеним Кыргызстана" и Таалайбек Сагынов от "Кыргызстана".
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