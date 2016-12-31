Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

31 декабря 2016, 12:00 Комментарии

На минувшей неделе в Кыргызстане кадровые изменения затронули парламент, аппарат правительства и судей.

Вице-спикер парламента Кыргызстана Нурбек Алимбеков оставил пост досрочно по собственному желанию.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша выяснилось, что он в составе группы депутатов летал на Тайвань. Нурбек Алимбеков пояснил, что поездка носила частный характер.

Как сообщили ИА "24.kg" источники в Жогорку Кенеше, на должность вице-спикера претендует другой депутат от "Кыргызстана" - Данияр Толонов.

ЦИК прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Чолпон Джакуповой.

Чолпон Джакупова написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года.

В Кыргызстане назначили двух статс-секретарей.

Азамат Эркебаев пришел работать в Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, а Жазгуль Кийизбаева - в Министерство здравоохранения.

Азамат Эркебаев родился 20 декабря 1974 года в селе Кара-Кульджа. Окончил в 1997 году экономический факультет Кыргызской аграрной академии. Работать начал в 1999 году инспектором Государственной налоговой инспекции по Узгенскому району Ошской области.

С 2005 года работал в Госагентстве по антимонопольной политике и развитию конкуренции. 2010-2011 годы - начальник отдела по взысканию налоговой задолженности УГНС по Аламудунскому району. С июля 2012 года - заместитель начальника управления экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций КР. С августа 2013 года вновь работал в ГНС КР. С ноября 2015-го по декабрь 2016 года - заместитель директора по финансовым вопросам ОсОО "Шерой".

Жазгуль Кийизбаева родилась 24 марта 1980 года в городе Бишкеке. Окончила в 2002 году Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, а в 2003-2005 годах обучалась в Академии управления при президенте КР.

С 2005 по 2011 год работала в Агентстве КР по делам государственной службы, в 2011 году - представитель кандидата на должность президента КР Алмазбека Атамбаева в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Октябрь 2012-го - декабрь 2016 года - юрист ЗАО "Альфа Телеком".

Председателем Бишкекского городского кенеша стал Канатбек Музуралиев.

За Музуралиева проголосовали 34 депутата, против - 8.

Канатбек Музуралиев родился 14 апреля 1978 года. Имеет три высших образования: окончил КГНУ (юрист), КНУ (экономист), КТУ (энергетик). Работал начальником отдела Бишкекского филиала ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Заместителем председателя Бишкекского городского кенеша стала Валентина Лисниченко, набравшая 28 голосов.

В Бишкекском городском кенеше определились с лидерами фракций и коалиции большинства.

Лидерами фракций стали Алмаз Кененбаев от СДПК, Асылбек Кадралиев от "Республики - Ата Журт", Таалайбек Сариев от "Онугуу-Прогресса", Улан Абдыкадыров от "Мекеним Кыргызстана" и Таалайбек Сагынов от "Кыргызстана".

Лидер коалиции большинства - Алмаз Кененбаев.

Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов.

Советом по отбору судей КР президенту Алмазбеку Атамбаеву внесены предложения по кандидатам на должности судей.

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой.

Уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой возбуждено по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Ныне депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова считает, что правового обоснования дело не имеет, это "наглядное пособие для студентов, что такое политический заказ".

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров получил выговор.

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров получил выговор после посещения парламента "за ненадлежащее исполнение обязанностей". Решение принято на основании служебной записки вице-премьер-министра и постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше.