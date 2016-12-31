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Минздрав КР: Берегите глаза от бенгальских огней

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42684_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400694-ru.html

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31 декабря 2016, 11:23       Комментарии

"Травмы, полученные при неумелом обращении с пиротехникой или из-за низкого качества петард и хлопушек, могут быть крайне серьезными", - предупреждают медики.
"В новогоднюю ночь традиционно зажигают свечи, новогодние гирлянды (часто некачественные), используют фейерверки. Некачественные пиротехнические изделия или неправильное обращение с легковоспламеняющимися предметами и огнем может привести к термическим ожогам, пожарам. При покупке пиротехнических изделий следует быть очень внимательными. Приобретать их нужно исключительно в специализированных магазинах. Кстати, сертификат соответствия продавец обязан предъявить по первой просьбе", - отмечают в Минздраве КР.
"Не забывайте хранить пиротехнику в недоступном для детей месте. Помните, если изделие не сработало, нельзя наклоняться над ним с желанием выяснить причину. И после завершения салюта не спешите подходить к петарде. Выбор пиротехнических игрушек должен быть очень тщательным и рациональным, а их использование - точно по инструкции, с соблюдением всех мер предосторожности", - советуют специалисты.
"Фейерверки следует запускать на достаточно удаленном расстоянии от жилых домов. При этом ни в коем случае не направляйте "снаряд" на человека, а также будьте очень осторожны при поджигании фитиля. Многие родители считают бенгальские огни совершенно безопасными, а потому беспечно доверяют обращение с ними даже маленьким детям. Это большая ошибка. Ведь искра от бенгальского огня может запросто попасть в глаз. Кроме того, нередко бенгальские огни становятся причиной пожаров", - добавляют в ведомтсве.
Отметим, что ожоговое отделение Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии работает круглосуточно. Дежурить сегодня будут и все 38 бригад столичной скорой помощи.

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