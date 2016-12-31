Для настроения! Семь фильмов про Новый год и Рождество

31 декабря 2016, 11:25 Комментарии

Совсем скоро под звон бокалов мы будем встречать новый 2017 год. Остаются считанные часы на последние предпраздничные приготовления.

А если вы сделали все заблаговременно и в канун Нового года решили просто отдохнуть, ИА "24.kg" предлагает несколько фильмов, после просмотра которых рождественское настроение вас еще долго не покинет.

№7. Чарли и Шоколадная фабрика

Мальчик Чарли Беккет из очень бедной семьи: он живет в крохотной лачуге с родителями и четырьмя дедушками и бабушками. Когда отец теряет работу, они оказываются в еще более тяжелом положении. Дедушка Чарли когда-то работал на шоколадной фабрике Вилли Вонки, но владелец уволил всех своих рабочих после того, как конкуренты украли его секреты. С тех пор никто никогда не видел, чтобы на фабрику заходили люди, хотя сладости по-прежнему поступают на прилавки.

Однажды Вилли Вонка объявил, что пять человек, которые найдут в шоколадных плитках золотые билеты, получат возможность попасть на фабрику, а один из них получит особый приз. Чарли оказывается одним из этих счастливчиков. Остальные билеты достаются совершенно не похожим друг на друга детям. На следующий день пятеро детей и сопровождающие их взрослые попадают на фабрику, где их ждут удивительные вещи: травяные луга из мятного сахара, шоколадная река, комната изобретений, дрессированные белки в ореховой комнате и многое другое.

№6. Крампус

Фильм для любителей хороров!!! Действие разворачивается накануне Рождества. Большая семья Тома и Сары собирается вместе, чтобы отметить этот чудесный праздник. Однако не все члены семьи рады Рождеству, так как они не очень ладят друг с другом. Большой праздник для кого-то может превратиться в настоящее испытание...



Перед самым ужином в доме неожиданно гаснет свет и выключается отопление. Затем начинают происходить действительно странные вещи. Настроение большинства членов семьи и так весьма нервозно из-за необходимости общения друг с другом - а тут еще такая неприятность... И только бабушка Оми догадывается, что на самом деле происходит. Оказывается, из-за ссор друг с другом вместо Санта-Клауса в семью Тома и Сары пришел его злой двойник - Крампус, который намерен наказать всех членов семьи.

№5. Фред Клаус, брат Санты

Главный герой фильма - родной брат всем известного Санта-Клауса - Фред Клаус. Из-за многовековой славы и всеобщей любви к его младшему брату Фред постепенно замкнулся в себе и стал презирать всеми любимый праздник Рождество. Но однажды, направляясь в гости к Санта-Клаусу на Северный полюс в оленьей упряжке первого класса, Фред узнает, что над его братом нависла серьезная опасность: эксперт по эффективности Клайд решает отменить Рождество! Сможет ли ненавидящий Рождество и завидующий своему брату Санте Фред помочь и спасти праздник?



№4. Рождественская история

Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж - финансист/денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.



№3. Реальная любовь

Действие фильма начинается за пять недель до Рождества. Девять историй, происходящих с казалось бы случайными людьми, виртуозным образом переплетены вместе. Все они достигнут своей кульминации на Рождество, поселяя веру в то, что "любовь реальна повсюду".

№2. Гринч - похититель Рождества

В сказочном городе Ктограде живет забавный народец - кторы, больше всего на свете любящие отмечать различные праздники, из которых самый любимый ими - Рождество. Но в окрестностях Ктограда также живет и существо, ненавидящее рождественские дни: на самой вершине высокой горы под названием Дурья Башка в пещере обитает покрытый зеленой шерстью отшельник - вредина Гринч.

И вот как-то раз в Сочельник Гринч решил испортить всем горожанам праздник. Для каждого из них он приготовил какую-нибудь пакость. Но главное - он собрался похитить Рождество. Одна лишь девочка Синди, которую Гринч спас от гибели, вытащив из упаковочной машины, верит, что его злоба - напускная, и что на самом деле он очень ранимый и сильно страдает от своего одиночества. И Синди решает помочь Гринчу стать хорошим и изменить его жизнь.

№1. Чудо на 34-й улице

В Рождество так хочется верить в чудеса. Взрослые и дети с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. Только шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта-Клаус - настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его "секрет". И хотя Сюзан составляет свой рождественский список для Санты, она не рассчитывает получить самые желанные подарки в жизни: новый дом, папу и маленького братика.

Чудо в жизни девочки происходит после встречи с Санта-Клаусом в крупном нью-йоркском универмаге. Сюзан понимает: Санта самый что ни на есть настоящий, и ее заветные мечты обязательно сбудутся.