А.Атамбаева забрали на скорой из аэропорта, Т.Сариев и М.Турганбаев подали в отставку и еще топ-30 новостей 2016 года

31 декабря 2016, 10:54 Комментарии
В уходящем году было много событий, о которых писало информационное агентство АКИpress. В преддверии празднования Нового 2017 года предлагаем вспомнить топ-30 новостей, привлекших внимание читателей. Как выяснилось, популярностью пользуются новости, касающиеся президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и его семьи, отставки правительства или отдельного его члена.
Кроме того, читателям интересно мнение президента России Владимира Путина о прошедших на Иссык-Куле Вторых Всемирных играх кочевников.
Не остался без внимания и пожар на складе в Москве, унесший жизни молодых кыргызстанок.
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16-09-2016 Честно говоря, даже не ожидал, что на Играх кочевников будет так интересно, - президент России В.Путин (89039)
12-12-2016 Предварительный состав Бишкекского городского кенеша (фамилии) (84540)
30-05-2016 Мелис Турганбаев освобожден от должности министра внутренних дел (71369)
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31-08-2016 Экс-президент Р.Отунбаева покинула сцену во время выступления президента А.Атамбаева (62233)
09-09-2016 Дочь президента А.Шагиева о знакомстве с мужем, о свадьбе и негативной реакции в Кыргызстане на ее выбор (интервью) (61433)
01-12-2016 А.Атамбаев: Мы сократили сроки соглашения по военной базе России с 49 до 15 лет и нашли понимание у В.Путина (58601)
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