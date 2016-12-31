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А.Атамбаева забрали на скорой из аэропорта, Т.Сариев и М.Турганбаев подали в отставку и еще топ-30 новостей 2016 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400692-ru.html

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Подарки президента Кыргызстана: елка, щенок, телефон и компьютер

31 декабря 2016, 10:54       Комментарии

В уходящем году было много событий, о которых писало информационное агентство АКИpress. В преддверии празднования Нового 2017 года предлагаем вспомнить топ-30 новостей, привлекших внимание читателей. Как выяснилось, популярностью пользуются новости, касающиеся президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и его семьи, отставки правительства или отдельного его члена.
Кроме того, читателям интересно мнение президента России Владимира Путина о прошедших на Иссык-Куле Вторых Всемирных играх кочевников.
Не остался без внимания и пожар на складе в Москве, унесший жизни молодых кыргызстанок.
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