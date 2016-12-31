А.Атамбаева забрали на скорой из аэропорта, Т.Сариев и М.Турганбаев подали в отставку и еще топ-30 новостей 2016 года

31 декабря 2016, 10:54 Комментарии

В уходящем году было много событий, о которых писало информационное агентство АКИpress. В преддверии празднования Нового 2017 года предлагаем вспомнить топ-30 новостей, привлекших внимание читателей. Как выяснилось, популярностью пользуются новости, касающиеся президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и его семьи, отставки правительства или отдельного его члена.

Кроме того, читателям интересно мнение президента России Владимира Путина о прошедших на Иссык-Куле Вторых Всемирных играх кочевников.

Не остался без внимания и пожар на складе в Москве, унесший жизни молодых кыргызстанок.

20-09-2016 Видео - А.Атамбаева из аэропорта Стамбула забрали на карете скорой помощи (138797)

16-09-2016 Честно говоря, даже не ожидал, что на Играх кочевников будет так интересно, - президент России В.Путин (89039)

12-12-2016 Предварительный состав Бишкекского городского кенеша (фамилии) (84540)

30-05-2016 Мелис Турганбаев освобожден от должности министра внутренних дел (71369)

14-07-2016 А.Атамбаев поручил профинансировать размещение по всему Кыргызстану баннеров с изображением девушек в национальной одежде и парандже (66381)

31-08-2016 Экс-президент Р.Отунбаева покинула сцену во время выступления президента А.Атамбаева (62233)

09-09-2016 Дочь президента А.Шагиева о знакомстве с мужем, о свадьбе и негативной реакции в Кыргызстане на ее выбор (интервью) (61433)

01-12-2016 А.Атамбаев: Мы сократили сроки соглашения по военной базе России с 49 до 15 лет и нашли понимание у В.Путина (58601)

06-01-2016 Кто будет баллотироваться на пост президента Кыргызстана? (57123)

25-11-2016 У кыргызстанцев не будет новогодних каникул, работа начнется 3 января (56726)

24-10-2016 Правительство Кыргызстана уходит в отставку (56398)

28-01-2016 В Кыргызстан прилетел сын бывшего президента Аскара Акаева Илим Акаев (фото) (56028)

30-06-2016 Дочь судьи Конституционной палаты Э.Жедигерова и А.Дастанова, подравшиеся за место в кинотеатре, помирились и обнялись при журналистах (55927)

19-09-2016 Президент А.Атамбаев отменил визит в Нью-Йорк из-за проблем с сердцем (55868)

08-11-2016 Структура нового правительства, которую предложил С.Жээнбеков (54207)

13-09-2016 В Бишкеке пятиклассник вытащил из реки тонувшего 2-летнего ребенка и спас его, сделав искусственное дыхание (49172)

11-04-2016 Премьер-министр Темир Сариев подал в отставку (46232)

20-12-2016 Мы выбежали, пока убийца перезаряжал оружие, - посол И.Жунусов об убийстве российского посла в Анкаре (44803)

08-03-2016 Политики Кыргызстана и их супруги (43356)

23-06-2016 Фото - Максим Бакиев после побега из Кыргызстана отпустил бороду и похудел (42729)

28-04-2016 Перенос дней: Рабочие дни в начале мая переносятся на субботы, нерабочими объявлены с 1 по 5 мая (42128)

21-09-2016 МИД Кыргызстана недоумевает, почему находящемуся в розыске Кадыржану Батырову дали слово в ОБСЕ (42064)

25-07-2016 МИД КР: Считаем некорректным, когда министр иностранных дел другой страны указывает на необходимость предпринять действия, при этом на языке ультиматумов и шантажа (40302)

15-09-2016 Возбуждено уголовное дело по бегству К.Батырова и причастности членов Временного правительства, А.Атамбаев поручил ГП создать межведомственную группу (39991)

29-01-2016 Девушка, щелкавшая семечки в парке им.Ататюрка, заявила, что не собиралась совершать самоубийство (видео, фото) (39706)

23-02-2016 К 23 февраля - Фото депутатов во время службы в армии (39601)

01-12-2016 "Пятый год президентства Алмазбека Атамбаева в фотографиях" (38847)

04-10-2016 Учителя в селах похожи на доярок и пастухов, - депутат (38256)

01-02-2016 Фамилии кыргызстанцев, погибших при пожаре в Москве (37507)

15-09-2016 Мэр Бишкека А.Ибраимов ответил на обвинения лидера фракции "Ата Мекен" О.Текебаева (36093)