Неделя-24: что вы могли пропустить

31 декабря 2016, 11:00 Комментарии

Через несколько часов мы встретим 2017 год. Но пока есть время, оглянемся на последнюю неделю уходящего года и посмотрим, какие важные и интересные темы успели осветить журналисты ИА "24.kg". Предпраздничное настроение сказалось и на работе агентства, а потому много материалов об отдыхе, встрече Нового года и всего, что связано с ними.

Спасибо за то, что был

Конец декабря - период подведения итогов года. У каждого они свои - хорошие или не очень, выдающиеся или поскромнее, радостные или печальные. Многое мы не успели сделать, а что-то, наоборот, получилось сделать неожиданно. Но мы решили вспомнить то, за что благодарны уходящему 2016-му.

Значки раздора

Скандал со значками депутатов местных кенешей будет последним в уходящем 2016 году. Мы на это все очень надеемся. Все-таки в последний день перед Новым годом хочется больше думать о позитивном. Так что же там с этими значками произошло, и почему ЦИК так сильно обиделся на журналистов ИА "24.kg", читаем в материале "Тендер.kg: обоЗНАЧились?"

Ребенок vs компьютер: родительская дилемма

Зимний отдых школьников продлится чуть меньше двух недель - с 30 декабря по 10 января. Отсутствие домашних заданий - несомненный плюс как для детей, так и для взрослых. Но у родителей появляется другая головная боль - чем занять ребенка. ИА "24.kg" поговорило с детским психологом Ларисой Соломяниной, которая предложила способы, как отвоевать ребенка у компьютера.

Чего ждать от капризного "американца" и цен

Впервые за долгие годы в Кыргызстане наблюдалась дефляция. Проще говоря, цены не росли, а, наоборот, падали. Однако эксперты советуют не радоваться раньше времени. В 2017 году потребительская корзина в республике подорожает. На что ждать роста цен? Читайте прогнозы экспертов в материале "Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году".

Памятуя события начала 2016 года, когда доллар начал резкий рост и умудрился перевалить отметку в 76 сомов, ИА "24.kg" решило поинтересоваться у экспертов и главы Национального банка, стоит ли ждать очередных валютных потрясений в новом году. Подробнее

Ну, нету в гороскопе знака Соловья

Наши политики постоянно под прицелом СМИ и вроде бы их изучили настолько, что ждать сюрпризов не приходится. Но не тут-то было! Удивляют и удивляют. ИА "24.kg" решило разобраться в этом, изучив местных политиков по годам китайского гороскопа. И вы знаете, в некоторых случаях поступки депутатов становятся вполне объяснимыми. Не верите? Тогда читайте "Змеи, крысы и быки кыргызской политики".

2017 год: какие предприятия появятся в стране

Российско-Кыргызский фонд развития планирует открыть в Кыргызстане двадцать заводов и фабрик. Оживлять экономику страны намерены за счет денег РКФР и собранных в минувшем году проектов местных бизнесменов. Подробнее об этом в обзоре ИА "24.kg".

Деньги народные? Тогда не жалко

Чиновников Кыргызстана медом не корми, дай купить какую-нибудь ерунду. Причем тратят на нее миллионы бюджетных средств. ИА "24.kg" собрало самые последние факты таких широких жестов государственных структур, а заодно и выяснила, как тратятся на всякую дребедень деньги в других странах. Подробнее в материале "Золотые ершики" Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги".

Как создать дом образцового порядка

В Бишкеке председатель одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) в отдельно взятом доме и на прилегающей к нему территории построила социализм. За все блага общего пользования жильцы заплатили ноль сомов ноль тыйынов и продолжают платить за свои квартиры обычную цену. Как ей это удалось, в репортаже "Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя".

Летим на Новый год к морю

Некоторые кыргызстанцы могут позволить себе новогодние каникулы за рубежом. Путешествие всегда сулит новые знакомства, яркие впечатления и свежие эмоции. Опытных людей, которые неоднократно посещали другие страны, мало чем удивишь. Поэтому ИА "24.kg" подготовило подборку советов, которые помогут не испортить отдых и не попасть на удочку аферистов, для тех, кто решился на путешествие первый раз.

Мягкие и блестящие, но опасные

Рынки страны завалены детскими игрушками. К Новому году, наверное, каждый родитель что-нибудь да выберет ребенку. Всего в страну импортируют игрушки из более четырех десятков стран. Насколько они безопасны для наших детей? В изучении темы нам помогала врач Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова. Результаты утешительными назвать сложно - "Опасные игрушки. На свой страх и риск".

Готовимся к штурму горных склонов

В Кыргызстане одно из массовых увлечений последних лет - горнолыжный спорт. Однако чтобы потусить в горах, придется раскошелиться. Почему? Задавшись этим вопросом, журналисты отправились выбирать экипировку, лыжи и сноуборды, а потом решили поделиться с читателями, особенно с теми, кто только решил покорять горы, своим опытом.У кого же со снаряжениемвсе в порядке, предлагаем гайд по горнолыжным базам - где, что и сколько.