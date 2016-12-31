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Неделя-24: что вы могли пропустить

 

Фотографии: 24.kg

  

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42681_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400691-ru.html

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Неделя-24: что вы могли пропустить

Неделя-24: что вы могли пропустить

31 декабря 2016, 11:00       Комментарии

Через несколько часов мы встретим 2017 год. Но пока есть время, оглянемся на последнюю неделю уходящего года и посмотрим, какие важные и интересные темы успели осветить журналисты ИА "24.kg". Предпраздничное настроение сказалось и на работе агентства, а потому много материалов об отдыхе, встрече Нового года и всего, что связано с ними.
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