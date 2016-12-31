Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5"

31 декабря 2016, 9:45 Комментарии

В ночь с 30 на 31 декабря прошел финал музыкального конкурса "Голос-5".

В нем соревновались Кайрат Примбердиев, Сардор Милано, Александр Панайотов и Дарья Антонюк. Шоу началось со всемирного флешмоба Mannequin Challenge, когда музыканты, зрители и все присутствующие на сцене замерли на мгновение. Все финалисты после перепели песню Умберто Тоцци Ti Amo. К песне написаны слова на русском языке с новогодней тематикой. Кайрат спел композицию "Trouble" со своим наставником Димой Биланом.

После первого выступления Примбердиева с песней Александра Градского "Как молоды мы были" он продолжил борьбу в финале. Пахмутова и Добронравов написали песню для фильма "Моя любовь на третьем курсе". Фильм вышел в прокат в 1976 году. Песня в исполнении Градского стала лауреатом фестиваля "Песня-77". Изначально песня была написана для женского вокала. На шоу "Голос" песню исполняли Михаил Озеров, Николай Тимохин, Игорь Каменских.

Однако второе выступление с песней "Unchain my heart" в версии Джо Кокера не принесло кыргызстанцу достаточного количества зрительских голосов. Песня Бобби Шарпа была впервые записана в 1961 году Рэем Чарльзом. Версия Джо Кокера вошла в одноименный альбом 1987 года. Кавер-версию песни записал актер и музыкант Хью Лори. На проекте "Голос" песню исполняли Жан Осян и Никита Поздняков.

По итогам зрительского голосования Кайрат Примбердиев занял третье место. Сардор Милано стал четвертым, Александр Панайотов - вторым. Победителем пятого сезона вокального шоу стала Дарья Антонюк.