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Ряд столичных улиц будут перекрыты в связи с новогодними гуляниями (карта)Ряд столичных улиц будут перекрыты в связи с новогодними гуляниями (карта)

Общественный транспорт в Бишкеке будет работать и в полночь

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42569_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400689-ru.html

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31 декабря 2016, 10:33       Комментарии

Для удобства горожан в новогоднюю ночь будут работать автобусы, троллейбусы и маршрутки.
Как сообщил ИА "24.kg" вице-мэр города Геннадий Милицкий, в бишкекских троллейбусном управлении и пассажирском автотранспортном предприятии организуют дежурные бригады.
"Будет дополнительно выделен муниципальный транспорт, который будет стоять по улице Киевской в районе площади Ала-Тоо и развезет всех горожан после праздничного салюта. Также на работу выйдут маршрутные такси. Работать транспорт 1 января будет примерно до 02.00", - сказал вице-мэр.

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