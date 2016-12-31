Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ряд столичных улиц будут перекрыты в связи с новогодними гуляниями (карта)Ряд столичных улиц будут перекрыты в связи с новогодними гуляниями (карта)Бишкекчан приглашают на площадь Ала-Тоо. Сегодня будет весело!Бишкекчан приглашают на площадь Ала-Тоо. Сегодня будет весело!

Во время новогодних гуляний на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеров

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400688-ru.html

Похожие новости

Общественный транспорт в Бишкеке будет работать и в полночь

Ряд столичных улиц будут перекрыты в связи с новогодними гуляниями (карта)

Бишкекчан приглашают на площадь Ала-Тоо. Сегодня будет весело!

В новогоднюю ночь МЧС КР перейдет на усиленный вариант несения службы

Алмамбетова: 1 800 милиционеров будут охранять Бишкек в Новый год

31 декабря 2016, 10:15       Комментарии

Во время новогодних гуляний 31 декабря на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеров. Об этом сообщает ГУВД города Бишкек. Сообщается, что во время мероприятий с 12:00 до 16:00 общественный порядок будут обеспечивать 500 сотрудников милиции, а в вечернее время - с 20:00 до 00:00 - 1,5 тыс. милиционеров. Также будут задействованы 29 патрульных автомашин.
В ГУВД напомнили, что горожанам и гостям столицы категорически запрещается приносить на площадь огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровья окружающих, а также имитаторы и муляжи данных предметов, колющие и режущие предметы, проносить с собой спиртные, стеклянные тары. При входе на территорию площади граждан будут проверять с использованием спецсредств (металлодетектор).
Также в городе будут выставлены посты патрульной милиции. "В предновогодние и новогодние праздники будет вестись круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции, следственно-оперативных групп", - отметили в ведомстве.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум