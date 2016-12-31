Во время новогодних гуляний на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеров

31 декабря 2016, 10:15 Комментарии

Во время новогодних гуляний 31 декабря на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеров. Об этом сообщает ГУВД города Бишкек. Сообщается, что во время мероприятий с 12:00 до 16:00 общественный порядок будут обеспечивать 500 сотрудников милиции, а в вечернее время - с 20:00 до 00:00 - 1,5 тыс. милиционеров. Также будут задействованы 29 патрульных автомашин.

В ГУВД напомнили, что горожанам и гостям столицы категорически запрещается приносить на площадь огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровья окружающих, а также имитаторы и муляжи данных предметов, колющие и режущие предметы, проносить с собой спиртные, стеклянные тары. При входе на территорию площади граждан будут проверять с использованием спецсредств (металлодетектор).

Также в городе будут выставлены посты патрульной милиции. "В предновогодние и новогодние праздники будет вестись круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции, следственно-оперативных групп", - отметили в ведомстве.