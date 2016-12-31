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Во время новогодних гуляний на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеровВо время новогодних гуляний на площади Ала-Тоо общественный порядок будут обеспечивать 2 тыс. милиционеровКайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5"Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5"

Бишкекчан приглашают на площадь Ала-Тоо. Сегодня будет весело!

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42567_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400686-ru.html

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На площади Ала-Тоо проходят предновогодние гуляния

31 декабря 2016, 10:05       Комментарии

Мэрия города Бишкека приглашает столичных жителей встретить Новый 2017 год вместе на площади Ала-Тоо.
На вечер 31 декабря муниципалитет подготовил интересную праздничную программу для горожан и гостей Бишкека, которая будет состоять из утреннего и вечернего блоков.
Утренний блок начнется в 12.00 и продлится до 15.00. В это время пройдет новогодний концерт для детей.
Вечерний блок стартует в 20.00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.
Далее эстафету передадут радиостанции "Кыргызстан обондору", которая организует концерт.
Завершится встреча Нового года в полночь праздничным салютом.

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