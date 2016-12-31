Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5"Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5"Шампанское всегда с намиШампанское всегда с нами

10 мыслей о рисовании, потере и целеустремленности лучницы Асель Садыровой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352729_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400685-ru.html

Похожие новости

Сегодня нет оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, но есть гипотетическая вероятность, - завотделом Аппарата президента А.Исмаилов

10 мыслей о риске, письме дочери и охоте кругосветчика Союзбека Салиева

ГРС и ГИК подписали Меморандум о сотрудничестве, планируется выпускать ипотечные ценные бумаги

В Кыргызстане планируют выпускать ипотечные ценные бумаги

Минобороны РФ: потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен

31 декабря 2016, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Асель Садырова
лучница, бронзовый призер Вторых Всемирных игр кочевников, учитель
Когда я училась в 6-7 классе, мы приезжали в город с родителями и играли в парке. И там была стрельба из лука. И мне так захотелось попробовать. Я заплатила, мне объяснили, как стрелять и мне так понравилось. Но я не думала, что в дальнейшем когда-нибудь буду увлекаться этим, как спортсмен.
Мне хотелось поступить на рисование, картины писать, живописью заниматься. Но у меня баллов не хватило и меня перевели на прикладное отделение. Сказали, чтобы я училась там, и если так хочется быть художником, то можно на следующий год поступить заново. Но потом я не захотела.
Я отучилась, но по своей профессии не пошла. Поехала в свое село как преподавательница. Я не мечтала, но стала учить детей искусству, любить красоту.
Когда я потеряла своего мужа, мне было тяжело жить дальше, кормить свою семью. Пережить нам это было очень трудно. Но, как говорится, жизнь идет, раны зажили.
Ты уже должна решать. Думать как мужчина, а дома быть как женщина. Одна голова, но играешь и мужскую и женскую роль.
Я хотела доказать, что я, несмотря на то, что женщина, могу жить, могу содержать свою семью.
Я сначала подумала: мне столько лет и вряд ли из меня выйдет лучница. Но потом что-то внутри взяло вверх и я пошла заниматься.
Когда я впервые выступала, у меня была дрожь: если у меня сейчас ничего не получится, то лучше оставить это.
Когда держишь лук, то вокруг ничего не чувствуешь, ничего не видишь. Твоя цель – попасть в мишень, в десятку.
Когда я взяла в руки лук, я увидела такие места у нас в Кыргызстане, описать которые не хватит слов. Увидела свою страну и полюбила еще раз. Я кроме своего села и Бишкека почти нигде не бывала. А стреляя из лука, увидела свою страну и хочу увидеть еще много.
Свобода для меня – время, которым я должна воспользоваться для своей цели.
Чем старше становишься, тем больше ценишь жизнь. А когда ты молода, не ценишь жизнь, думаешь, что так и пойдет, так и останется, все возможно. А когда проходит жизнь, думаешь: нет, мало времени, нужно все успеть.
Я дочь для матери, для своих детей – мать любящая и для страны - я чемпионка. Для своих учеников – учительница.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум