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Шампанское всегда с нами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/video/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400684-ru.html

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31 декабря 2016, 9:35       Комментарии

Новогодние столы, конечно же, тоже менялись.
Но единственное, что не изменилось, не ушло и, наверное, никуда с новогодних столов и не уйдет - это шампанское. Оно было и в 1917, и через полвека, в 1967, есть оно и сейчас. Каждую новогоднюю ночь мы поднимаем искрящиеся бокалы и пьем за новые надежды и радости. А когда стрелки часов сходятся на вершине циферблата, в каждом доме хлопают пробки, с легким шипением шампанское наполняет бокалы, чтобы в них зазвенеть в унисон с курантами.
Шампанское - это символ вечного ожидания счастья, новых надежд и новых сил. Шампанское мы пьем, когда желаем добра родным и близким. И поэтому оно всегда с нами.

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