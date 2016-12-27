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"ВБ" поздравляет кыргызстанцев с Новым 2017 годом!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352791_vb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400682-ru.html

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31 декабря 2016, 9:03       Комментарии

Дорогие читатели!
Все эти 12 месяцев мы вместе с вами следили за громкими судебными разбирательствами , спортивными достижениями, политическими скандалами и интригами, законотворческой деятельностью наших парламентариев, обсуждали в социальных сетях самые громкие скандалы и радовались позитивным публикациям о нашей стране в зарубежных СМИ.
2016-й был полон взлетов и падений, гордости за наших соотечественников и скорби о погибших кыргызстанцах.
Спасибо вам, что в уходящем, временами непростом, но все же интересном году, несмотря ни на что, вы были с нами – читали нас, хвалили и критиковали.
В наступающем новом году коллектив интернет-редакции "ВБ" желает вам мира, благополучия, ярких событий, чудес и приятных открытий. Пусть он принесет вам счастье, крепкое здоровье и наполнит ваш дом теплом.
До встречи в 2017-м!

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