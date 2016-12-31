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Детям-аутистам помогли военные авиабазы "Кант"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400681-ru.html

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31 декабря 2016, 9:04       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" поздравили с наступающим Новым годом общественное объединение родителей детей-аутистов в КР "Рука в руке", сообщает пресс-служба военного объекта.
Они провели с детьми занятия и рассказали им о службе в вооруженных силах.
Председатель общественной организации поделилась с ними, что их общественное объединение испытывает трудности. Чтобы оплатить услуги профессиональных преподавателей и обучение детей, родители которых стеснены в средствах, организация занимается производством и продажей первых и вторых блюд, а также салатов.
По инициативе помощника командира по работе с верующими военнослужащими иерея Евгения личный состав авиационной базы передал объединению продукты питания и муку.
Председатель организации и священнослужитель договорились провести экскурсию для детей на аэродром авиационной базы в апреле будущего года.
ОО "Рука в руке" пока единственное в Кыргызстане объединение, которое занимается с детьми, страдающими аутизмом.

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