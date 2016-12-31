Детям-аутистам помогли военные авиабазы "Кант"

31 декабря 2016, 9:04 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" поздравили с наступающим Новым годом общественное объединение родителей детей-аутистов в КР "Рука в руке", сообщает пресс-служба военного объекта.

Они провели с детьми занятия и рассказали им о службе в вооруженных силах.

Председатель общественной организации поделилась с ними, что их общественное объединение испытывает трудности. Чтобы оплатить услуги профессиональных преподавателей и обучение детей, родители которых стеснены в средствах, организация занимается производством и продажей первых и вторых блюд, а также салатов.

По инициативе помощника командира по работе с верующими военнослужащими иерея Евгения личный состав авиационной базы передал объединению продукты питания и муку.

Председатель организации и священнослужитель договорились провести экскурсию для детей на аэродром авиационной базы в апреле будущего года.

ОО "Рука в руке" пока единственное в Кыргызстане объединение, которое занимается с детьми, страдающими аутизмом.