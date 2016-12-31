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Соглашение на $23,5 млн о воде в селах — Атамбаев подписал закон

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400679-ru.html

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31 декабря 2016, 8:35       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев ратифицировал соглашение о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии", сообщает пресс-служба главы государства.
Документ был подписан 26 октября этого года и одобрен Жогорку Кенешем 21 декабря.
"Целью соглашения является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии. Финансирование МАР будет направлено на мероприятия в отобранных селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Как сообщалось ранее, стоимость проекта составляет 28 миллионов долларов, из них: финансирование Международной ассоциации развития - 23,5 миллиона (кредит - 12,92 миллиона долларов, грант - 10,58 миллиона), остальные средства - софинансирование правительства КР. Кредит предоставляется на 38 лет, включая шесть лет льготного периода, со ставкой 0,75 процента.
МАР является кредитной организацией и входит в группу Всемирного банка.

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