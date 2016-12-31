Соглашение на $23,5 млн о воде в селах — Атамбаев подписал закон

31 декабря 2016, 8:35 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев ратифицировал соглашение о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии", сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был подписан 26 октября этого года и одобрен Жогорку Кенешем 21 декабря.

"Целью соглашения является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии. Финансирование МАР будет направлено на мероприятия в отобранных селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Как сообщалось ранее, стоимость проекта составляет 28 миллионов долларов, из них: финансирование Международной ассоциации развития - 23,5 миллиона (кредит - 12,92 миллиона долларов, грант - 10,58 миллиона), остальные средства - софинансирование правительства КР. Кредит предоставляется на 38 лет, включая шесть лет льготного периода, со ставкой 0,75 процента.

МАР является кредитной организацией и входит в группу Всемирного банка.