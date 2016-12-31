В системе ОВД нет профсоюза для охраны труда и исполнения соцгарантий сотрудников, - обмудсмен

31 декабря 2016, 2:51 Комментарии

В системе ОВД нет профсоюза, который занимался бы вопросами охраны труда и исполнения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел. Об этом говорится в докладе омбудсмена Кубата Оторбаева, представленном 28 декабря на заседании парламента.

По его словам, данный доклад сделан на основе мониторинга, который был проведен в целях изучения вопросов социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел. Всего в опросе участие приняли 1387 человек.

По результатам мониторинга было выявлено, что сотрудники ОВД не имеют информацию о механизмах начисления заработной платы, пенсий, в том числе о порядке предоставления социальных гарантий. В законе об ОВД в части социальных гарантий имеются отсылочные нормы, сообщил омбудсмен.

По его информации, в системе ОВД не проводится индексация заработной платы с учетом роста цен на продукты питания и инфляции, не оплачивается проезд на общественном транспорте, не выплачиваются надбавки за ненормированный труд, не предоставляется жилья для сотрудников в случаях их ротации.