Кайрат Примбердиев на третьем месте финала шоу "Голос"

Кыргызстанец Кайрат Примбердиев занял третье место в финале российского шоу "Голос".

За победу в конкурсе он боролся с Сардаром Милано из команды Полины Гагариной, Дарьей Антонюк (Леонид Агутин) и Александром Панайотовым (Григорий Лепс).

После первого выступления Примбердиева с песней "Как молоды мы были" он продолжил борьбу в финале. Однако второе выступление с композицией Джо Кокера "Unchain my heart" не принесло кыргызстанцу достаточного количества зрительских голосов и он занял лишь третье место.

Победителем проекта стала Дарья Антонюк. В качестве главного приза она получила один миллион рублей на съемку клипа, договор со звукозаписывающей студией и право записать собственный альбом.

Примбердиев изначально был в команде Леонида Агутина, однако на одном из первых этапов наставник выбрал его соперника. Кайрат проиграл поединок, но все-таки остался в шоу. Когда наставникам дали возможность взять кыргызстанского певца в свои команды, Дима Билан нажал на красную кнопку и дальше Кайрат участвовал в проекте уже под наставничеством Димы Билана.

Затем исполнение хита Тины Тернер Simple the best позволило кыргызстанцу пройти в четвертьфинал, а после выступление с романсом "Я спросил у ясеня" еще на шаг приблизило его к победе в проекте.

А в полуфинале Кайрат Примбердиев исполнил песню And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон и прошел в финал конкурса, обойдя своего соперника Олега Кондракова.