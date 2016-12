Примбердиев остановился в двух шагах от победы на шоу "Голос"

31 декабря 2016, 2:19 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Кыргызстанский певец Кайрат Примбердиев не смог одержать победу в финале российского музыкального шоу "Голос", который показали в прямом эфире Первого канала.

Кыргызстанский певец с сентября выступает в этом музыкальном проекте. 24 декабря он прошел в финал, исполнив популярную песню "And I am telling you" в версии Дженнифер Хадсон.

Заключительная часть шоу началась с популярного флешмоба "Манекен челлендж" - съемочная группа "Голоса", певцы и весь зал замерли на несколько мгновений. После этого эфир открыл ведущий Дмитрий Нагиев.

Далее финалисты спели песню "Ti amo". Русский текст про Новый год был написан специально для проекта.

Первыми выступили Сардор Милано и его наставник Полина Гагарина. Они исполнили песню "Навек". Вторыми вышли Дима Билан и кыргызстанец Кайрат Примбердиев. Дуэт спел композицию "Trouble", вошедшую в девятый альбом Билана "Не молчи". Автор - трехкратный обладатель "Грэмми" Шейфер Чимер Смит.

Перед выступлением Билан отметил, что у Примбердиева необычный голос, аналогов которому в проекте нет. После исполнения песни Нагиев подметил, что "еще недавно этот парень был неизвестным, смешным и нелепым. И это я сейчас не про Кайрата".

"Я слушал дождь" - песня пары Григорий Лепс - Александр Панайотов. Она впервые прозвучала на этом проекте. Следующими выступили Леонид Агутин и Дарья Антонюк. Они спели "Твой голос" Агутина, которая также прозвучала впервые на этой сцене.

Далее пошли сольные выступления финалистов. Кыргызстанец выступил вторым. Перед выходом на сцену показали небольшое промо о нем, где Кайрат сказал, что у него в мыслях уже был финал, когда он отправлял заявку на проект.

"Я понял, что если есть вера, то можно достичь многого. У меня есть желание стать победителем. Я прошу Бога дать мне сил выступить достойно перед каждым выступлением", - отметил Примбердиев.

Кыргызстанец исполнил песню "Как молоды мы были" Александры Пахмутовой. Впервые ее исполнил Александр Градский. По итогам зрительского голосования дальше прошли Дарья Антонюк, Александр Панайотов и Кайрат Примбердиев. Проект покинул Сардор Милано.

Вторая конкурсная песня Примбердиева - "Unchain My Heart". В этом раунде он противостоял оставшимся соперникам по финалу - Александру Панайотову, исполнившему песню ушедшего из жизни на этой неделе Джорджа Майкла "Careless Whisper", и Дарье Антонюк, выступившей с композицией "Дорогой длинною".

"Помните, как Русалочка обменяла голос на ноги? По-моему, в пункте выдачи голоса работал Кайрат Примбердиев", - прокомментировал Нагиев выступление кыргызстанца.

По итогам зрительского голосования выбыл Кайрат Примбердиев.

"Всем спасибо за проект "Голос", благодарю Диму - вы заняли огромное место в моей жизни как друг, как брат. Всем спасибо. Благодарю мою маму, друзей, страну", - сказал Примбердиев.

За главную статуэтку борются Панайотов и Антонюк.

Каждый финалист получил по 100 тысяч рублей от одного из спонсоров проекта. А деньги, вырученные от СМС-голосования, пошли на благотворительность.

Телешоу "Голос" - проект, принципиально отличающийся от привычных вокальных конкурсов. Он состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Участники, пробившиеся в последний тур, поют дуэтом со своими наставниками.

Членами жюри пятого сезона стали Леонид Агутин, Дима Билан, Полина Гагарина и Григорий Лепс.