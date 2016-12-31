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На 130 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, МЧС рекомендует водителям соблюдать ПДДНа 130 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, МЧС рекомендует водителям соблюдать ПДД

Нацстатком: На городскую местность приходится в 3 раза больше разводов, чем на сельскую

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400674-ru.html

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31 декабря 2016, 1:19       Комментарии

Почти каждый шестой брак распадается: в сельской местности на 1000 браков приходится 104-106 разводов, тогда как в городской местности их почти в 3 раза больше. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
В Кыргызстане, обладающем молодым возрастным составом населения, высока частота заключения браков. В 2000 годах наблюдается рост числа регистрируемых браков, и увеличение рождаемости в значительной степени обусловлено этой тенденцией.
Наибольшее число браков заключается в возрастах 20-29 лет, как среди женщин, так и среди мужчин (около 70% общего числа зарегистрированных в органах ЗАГС браков).

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