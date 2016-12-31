Нацстатком: На городскую местность приходится в 3 раза больше разводов, чем на сельскую

31 декабря 2016, 1:19 Комментарии

Почти каждый шестой брак распадается: в сельской местности на 1000 браков приходится 104-106 разводов, тогда как в городской местности их почти в 3 раза больше. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

В Кыргызстане, обладающем молодым возрастным составом населения, высока частота заключения браков. В 2000 годах наблюдается рост числа регистрируемых браков, и увеличение рождаемости в значительной степени обусловлено этой тенденцией.

Наибольшее число браков заключается в возрастах 20-29 лет, как среди женщин, так и среди мужчин (около 70% общего числа зарегистрированных в органах ЗАГС браков).