Президент одобрил получение кредита в $12 млн на трассу Север — Юг

30 декабря 2016, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев ратифицировал кредитное соглашение с Исламским банком развития на реконструкцию проекта альтернативной дороги Север - Юг, сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение было одобрено Жогорку Кенешем 24 ноября уходящего года. Его условия таковы: единовременная плата за услуги для покрытия административных расходов - 1,5 процента годовых от суммы кредита; срок погашения займа - 25 лет, включая семилетний льготный период.

Средства пойдут на реконструкцию 159-183-го километров трассы (Дыйкан - Кызыл-Жылдыз).

Альтернативная автодорога протяженностью 433 километра пролегает по маршруту Балыкчи - Кочкор - Арал - Казарман - Джалал-Абад. Стоимость проекта - порядка 850 миллионов долларов. Он разделен на три фазы.

<ul> <li>Фаза I протяженностью 154 километра проходит по маршруту село Кызыл-Жылдыз - село Арал (183-195-й километры), село Казарман - Джалал-Абад (291-433-й) и включает строительство тоннеля через перевал Кок-Арт длиной 3,7 километра. Общая стоимость строительства в рамках фазы I - 400 миллионов долларов. </li> <li>Фаза II протяженностью 96 километров проходит по маршруту село Арал - село Казарман (195-291-й километры). На данном участке также предусмотрено строительство тоннеля длиной 0,7 километра. Общая стоимость проекта в рамках фазы II - 284 миллиона долларов. </li> <li>Фаза III протяженностью 183 километра проходит по маршруту Балыкчи - село Кызыл-Жылдыз (0-183-й километры). Общая стоимость строительства составляет 166 миллионов долларов. </li> </ul>

В настоящее время север и юг КР соединяет лишь автодорога Бишкек - Ош.

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