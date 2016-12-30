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"Кыргызалтын" выиграл судебное разбирательство против соратника Бакиевых

Источник:
https://regnum.ru/news/economy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400671-ru.html

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30 декабря 2016, 18:06       Комментарии

Группа истцов требовала отменить решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года и передать ей в собственность свыше 60% принадлежащих Киргизии акций канадской золотодобывающей компании "Centerra Gold Inc", стоимость которых в настоящее время составляет около $165 млн (более 9,94 млрд рублей).
Однако судебный орган постановил, что все акции киргизского государственного концерна в "Centerra Gold" являются исключительно собственностью "Кыргызалтына", а не киргизского правительства, и потому не могут рассматриваться в качестве предмета спора с киргизскими властями.
Отмечается, что последней инстанцией, в которую могут попытаться обратиться иностранные истцы, является Верховный суд Канады. "Они могут попросить о даче разрешения на обжалование для рассмотрения спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако, подобное "разрешение на подачу апелляции" предоставляется очень редко", - констатировали в "Кыргызалтыне".
ИА REGNUM напоминает, что латышский предприниматель Валерий Белоконь (соратник старшего сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе госпереворота в апреле 2010 года) подал исковое заявление против киргизских властей из-за введения внешнего управления в ранее принадлежавшем ему банке "Манас", размер иска составляет $100 млн (около 6,03 млрд рублей).
Компания "Entes Industrial Plants Construction & Erection Contracting Co" судится с Министерством транспорта и коммуникаций Киргизии из-за издержек по строительствудорог, размер иска - порядка $30 млн (около 1,81 млрд рублей). Компания "Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi" имеет финансовые претензии к киргизским властям в связи с национализацией отеля "Ак-Кеме".

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