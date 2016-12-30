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Алмамбетова: 1 800 милиционеров будут охранять Бишкек в Новый год

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400670-ru.html

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30 декабря 2016, 20:29       Комментарии

По ее словам, охрана порядка в Бишкеке будет возложена на 1 800 милиционеров.
"Из них 1 500 человек будут на площади Ала-Тоо, 200 - в резерве, 100 будут работать по городу, а сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поисках потерявшихся детей", - сказала Алмамбетова.
Кроме того, на центральной площади будут дежурить сотрудники скорой медицинской помощи и противопожарной службы.
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