Алмамбетова: 1 800 милиционеров будут охранять Бишкек в Новый год

30 декабря 2016, 20:29 Комментарии

По ее словам, охрана порядка в Бишкеке будет возложена на 1 800 милиционеров.

"Из них 1 500 человек будут на площади Ала-Тоо, 200 - в резерве, 100 будут работать по городу, а сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поисках потерявшихся детей", - сказала Алмамбетова.

Кроме того, на центральной площади будут дежурить сотрудники скорой медицинской помощи и противопожарной службы.

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