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Как делать селфи: 5 правил по-настоящему интересных фотографий

 

Фотографии: 24.kg

  

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/42667_k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400669-ru.html

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30 декабря 2016, 20:13       Комментарии

Сделать шикарное селфи не так просто, как кажется. "Лайфхакер" раскрывает секреты создания сногсшибательных фотографий и рассказывает, как делать их с расстояния в десятки метров. В преддверии Нового года такие советы придутся как нельзя кстати.
Выбирайте правильное освещение
Хороший свет - залог отличного результата. Забавы ради сделайте несколько фотографий с разными источниками и направлением света. Селфи предсказуемо будут колебаться в диапазоне между "господи, что за урод" и "ну надо же, какой красавчик".
<ul> <li>Лучший друг начинающего любителя автопортретов - рассеянный естественный свет.</li> </ul> О вспышке забудьте: в деле создания селфи она не поможет. Источник света должен находиться или непосредственно перед вами, или сбоку, но не сзади, иначе фотография получится слишком темной. Важный момент: освещение снизу - табу, пусть лучше свет падает чуть сверху.
Экспериментируйте с оборудованием
Квадрокоптеры давно заняли место в инструментарии профессионалов, а теперь добрались и до продвинутых любителей. Представьте себе монопод длиной до 50 метров, который самостоятельно способен позаботиться о съемке, при этом его еще и в руках держать не нужно. Дроны открывают новые возможности, о которых еще год назад можно было только мечтать.
Доступные режимы для селфи - облет объекта и преследование героя видео по GPS-координатам. Кроме того, квадрокоптер может летать по заранее запрограммированному на карте маршруту на расстояние до 500 метров и подниматься на высоту до 120 метров. Экспериментируйте и комбинируйте разные жанры съемки.
Найдите самый выигрышный ракурс
Тут сложно дать универсальный совет: все это индивидуально. Пробуйте разные ракурсы и позы, пока не найдете оптимальный вариант.
При съемке снизу вы рискуете обнаружить у себя второй подбородок и внушительные мешки под глазами, даже если в принципе никогда не обладали такими "сокровищами". Фотография анфас получится просто скучной. На доску почета - самое оно, но к хорошему селфи это не имеет отношения.
Смартфон лучше держать чуть выше уровня глаз, а голову слегка повернуть направо или налево - в зависимости от того, какая сторона лица у вас в любимчиках. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка!
Помните про фон
Даже самый удачный свет и ракурс не спасут фотографию, где на заднем плане творится какой-то бедлам. Домашний беспорядок - это не то, о чем следует рассказывать миру.
<ul> <li>Фактурная кирпичная, деревянная или просто однотонная стена, интересный пейзаж, да хоть небо с облаками - оглянитесь вокруг, и вы найдете хотя бы пару-тройку подходящих мест.</li> </ul> Природа в любое время года готова прийти на помощь фотографам. Зимой можно делать отличные селфи на фоне сугробов, весной - в окружении цветущих яблонь, летом - среди буйной зелени, а осенью - с желтыми листьями.
Хорошее селфи - интересное селфи
Бесчисленные автопортреты с одним и тем же выражением, застывшим на лице, вряд ли вызовут бурный интерес в соцсетях. Дакфейсы настолько приелись, что даже шутить про них - дурной тон.
Постарайтесь держаться в кадре максимально естественно, улыбайтесь, смейтесь - словом, будьте собой. Серьезное выражение лица здесь ни к чему, поэтому не возбраняется строить смешные гримасы и тискать обалдевшего от таких дел кота - чем забавнее получится селфи, тем лучше.

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