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Новости Кыргызстана

Новогодняя подборка смешных видео взорвала СетьНовогодняя подборка смешных видео взорвала СетьСегодня в рубрике "Официально"Сегодня в рубрике "Официально"

Базаров: в последний год появились хорошие кыргызские фильмы

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400668-ru.html

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30 декабря 2016, 19:26       Комментарии

По его словам, в Кыргызстане снимают много фильмов, однако очень редко среди них встречаются достойные работы.
"В последний год несколько работ привлекли наше внимание и получили международные призы, и это не может не радовать. До развала СССР конвейер "Кыргызфильма" работал, но потом остановился. Редко выделяются средства, поэтому стараемся снимать малобюджетные картины, не можем позволить себе монументальные проекты. Но ничего, пока держимся на плаву", - сообщил Базаров.
По его словам, такие видеомосты необходимы, чтобы обсудить проблемы кинематографа.
В видеомосте, помимо деятелей кинематографа из Кыргызстана, принимали участие режиссеры и сценаристы из Латвии, Беларуси, Казахстана и Молдовы.

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