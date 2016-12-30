Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Выборы мэра Бишкека пройдут 11 январяВыборы мэра Бишкека пройдут 11 январяНовогодняя подборка смешных видео взорвала СетьНовогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

Кто стал главами постоянных комиссий Бишкекского горкенеша? (фамилии)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400667-ru.html

Похожие новости

Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!

Открытое письмо по комиссии c платежей абонентов оператора О!

Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!

В Бишкекском горкенеше определились с кандидатурами на пост зампреда

Канатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенеша

30 декабря 2016, 19:47       Комментарии

30 декабря состоялась первая сессия 27 созыва депутатов Бишкекского городского кенеша.
На сессии депутаты выбрали председателя и зампредседателя БГК, которыми стали Канатбек Музуралиев и Валентина Лисниченко. Также они выбрали членов и глав постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша.
Комиссию по регламенту, правовым вопросам и правопорядку возглавила Адиса Имангазиева (СДПК).
Члены комиссии: СДПК - Эрмек Усубалиев; "Республика - Ата-Журт" - Анатолий Горбунов, "Онугуу-Прогресс" - Рысбай Аматов; "Мекеним Кыргызстан" - Улан Абдыкадыров; "Кыргызстан" - Наталья Кулматова.
Председателем комиссии по бюджету и финансам стал Жанарбек Алымов ("Мекеним Кыргызстан").
Члены комиссии: СДПК - Эрнис Докенов, Жаныбек Абиров; "Республика - Ата-Журт" - Байсалбек Эргешов, Темирлан Токобеков; "Онугуу-Прогресс" - Сариев Таалайбек, Асель Куламбаева; "Мекеним Кыргызстан" - Жанарбек Алымов, Алымбек Насыпов, Миргуль Расул кызы; "Кыргызстан" - Таалайбек Сагынов.
Гульнара Молдобаева ("Республика - Ата-Журт") будет председательствовать на комиссии по социальным вопросам.
Члены комиссии: СДПК - Алмаз Уланов, Елена Бердникова; "Республика - Ата-Журт" - Анатолий Горбунов; "Онугуу-Прогресс" - Наргиза Жолдошбаева, "Кыргызстан" - Жолдошбек Жунушев.
Главой комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре избран Куванычбек Конгантиев ("Кыргызстан") .
Члены комиссии: СДПК - Данияр Иманалиев, Нуржан Тынымсейитова; "Республика - Ата-Журт" - Жусупбек Коргонбай уулу, Бактыбек Абдиев; "Онугуу-Прогресс" - Асылбек Акылбеков, Эмиль Сыдыков; "Мекеним Кыргызстан" - Омурбек Жолдошев.
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям будет проходить под председательством Жумабека Салымбекова (СДПК) .
Члены комиссии: СДПК - Эмиль Шукуров; "Республика - Ата-Журт" - Элмир Досалиев, Мийзамидин Калыков; "Онугуу-Прогресс" - Сейдахмат Исмаилов; "Мекеним Кыргызстан" - Базарбек Абдыраев, "Кыргызстан" - Увазарбек Адылбеков.
Комиссию по местному самоуправлению и работе с общественными организациями возглавил Алымбек Бактыбеков ("Республика - Ата-Журт").
Члены комиссии: СДПК - Алмаз Кененбаев, Лев Васильев; "Республика - Ата-Журт" - Алымбек Бактыбеков, Алмаз Шананов; "Онугуу-Прогресс" - Сариев Аликбай; "Мекеним Кыргызстан" - Тимур Тюбеев.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум