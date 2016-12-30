Кто стал главами постоянных комиссий Бишкекского горкенеша? (фамилии)

30 декабря 2016, 19:47 Комментарии

30 декабря состоялась первая сессия 27 созыва депутатов Бишкекского городского кенеша.

На сессии депутаты выбрали председателя и зампредседателя БГК, которыми стали Канатбек Музуралиев и Валентина Лисниченко. Также они выбрали членов и глав постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша.

Комиссию по регламенту, правовым вопросам и правопорядку возглавила Адиса Имангазиева (СДПК).

Члены комиссии: СДПК - Эрмек Усубалиев; "Республика - Ата-Журт" - Анатолий Горбунов, "Онугуу-Прогресс" - Рысбай Аматов; "Мекеним Кыргызстан" - Улан Абдыкадыров; "Кыргызстан" - Наталья Кулматова.

Председателем комиссии по бюджету и финансам стал Жанарбек Алымов ("Мекеним Кыргызстан").

Члены комиссии: СДПК - Эрнис Докенов, Жаныбек Абиров; "Республика - Ата-Журт" - Байсалбек Эргешов, Темирлан Токобеков; "Онугуу-Прогресс" - Сариев Таалайбек, Асель Куламбаева; "Мекеним Кыргызстан" - Жанарбек Алымов, Алымбек Насыпов, Миргуль Расул кызы; "Кыргызстан" - Таалайбек Сагынов.

Гульнара Молдобаева ("Республика - Ата-Журт") будет председательствовать на комиссии по социальным вопросам.

Члены комиссии: СДПК - Алмаз Уланов, Елена Бердникова; "Республика - Ата-Журт" - Анатолий Горбунов; "Онугуу-Прогресс" - Наргиза Жолдошбаева, "Кыргызстан" - Жолдошбек Жунушев.

Главой комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре избран Куванычбек Конгантиев ("Кыргызстан") .

Члены комиссии: СДПК - Данияр Иманалиев, Нуржан Тынымсейитова; "Республика - Ата-Журт" - Жусупбек Коргонбай уулу, Бактыбек Абдиев; "Онугуу-Прогресс" - Асылбек Акылбеков, Эмиль Сыдыков; "Мекеним Кыргызстан" - Омурбек Жолдошев.

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям будет проходить под председательством Жумабека Салымбекова (СДПК) .

Члены комиссии: СДПК - Эмиль Шукуров; "Республика - Ата-Журт" - Элмир Досалиев, Мийзамидин Калыков; "Онугуу-Прогресс" - Сейдахмат Исмаилов; "Мекеним Кыргызстан" - Базарбек Абдыраев, "Кыргызстан" - Увазарбек Адылбеков.

Комиссию по местному самоуправлению и работе с общественными организациями возглавил Алымбек Бактыбеков ("Республика - Ата-Журт").

Члены комиссии: СДПК - Алмаз Кененбаев, Лев Васильев; "Республика - Ата-Журт" - Алымбек Бактыбеков, Алмаз Шананов; "Онугуу-Прогресс" - Сариев Аликбай; "Мекеним Кыргызстан" - Тимур Тюбеев.