Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чолпон Джакупова с 1 января не будет депутатом Жогорку Кенеша — ЦИКЧолпон Джакупова с 1 января не будет депутатом Жогорку Кенеша — ЦИКНовогодняя подборка смешных видео взорвала СетьНовогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

Выборы мэра Бишкека пройдут 11 января

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400666-ru.html

Похожие новости

Чолпон Джакупова с 1 января не будет депутатом Жогорку Кенеша — ЦИК

Погода на 31 декабря - 1 января: в Кыргызстане снега не будет

День 30 Декабря: Выборы-2017. Победит богатейший?

Аппарат президента не намерен ввязываться в хозяйственный спор "Бишкек-парка"

В Бишкеке наградили победителей Школьной лиги района

30 декабря 2016, 19:51       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Выборы мэра Бишкека пройдут 11 января. Такое решение принято сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдума КР.
Пресс-служба ЦИК сообщила, что члены Центризбиркома приняли такое решение согласно законодательству.
Выборы главы администрации Бишкека пройдут в связи с тем, что истек срок полномочий нынешнего мэра с избранием 11 декабря депутатов нового созыва городского кенеша.
На 45 мандатов претендовали 14 партий, но семипроцентный барьер преодолели только пять.
Действующим мэром Бишкека является Албек Ибраимов, избранный депутатами прошлого созыва в феврале 2016 года.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум