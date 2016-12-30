30 декабря 2016, 19:51 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Выборы мэра Бишкека пройдут 11 января. Такое решение принято сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдума КР.

Пресс-служба ЦИК сообщила, что члены Центризбиркома приняли такое решение согласно законодательству.

Выборы главы администрации Бишкека пройдут в связи с тем, что истек срок полномочий нынешнего мэра с избранием 11 декабря депутатов нового созыва городского кенеша.

На 45 мандатов претендовали 14 партий, но семипроцентный барьер преодолели только пять.

Действующим мэром Бишкека является Албек Ибраимов, избранный депутатами прошлого созыва в феврале 2016 года.