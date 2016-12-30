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Новости Кыргызстана

Выборы мэра Бишкека пройдут 11 январяВыборы мэра Бишкека пройдут 11 января

Чолпон Джакупова с 1 января не будет депутатом Жогорку Кенеша — ЦИК

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400665-ru.html

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Чолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку Кенеша

30 декабря 2016, 20:00       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия сегодня на своем заседании удовлетворила заявление Чолпон Джакуповой об отказе от мандата депутата Жогорку Кенеша, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
Ранее народная избранница выступила против изменений Конституции. Джакупова заявила, что, если референдум все-таки состоится, она с 1 января 2017 года досрочно сложит свои полномочия.
По данным пресс-службы, сегодня на заседании ЦИК было принято решение удовлетворить заявление Джакуповой и с 1 января она перестает быть депутатом ЖК.
11 декабря 80 процентов проголосовавших на референдуме кыргызстанцев поддержали внесение поправок в Основной закон.

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