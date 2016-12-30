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Сегодня в рубрике "Официально"Сегодня в рубрике "Официально"Акции в Centerra теперь не будут "заложниками" действий правительства КРАкции в Centerra теперь не будут "заложниками" действий правительства КР

Новый год без пожаров: как избежать неприятностей

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42657_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400664-ru.html

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30 декабря 2016, 19:14       Комментарии

К Новому году многие закупили свечи, бенгальские огни, фейерверки, нарядили елку, развесили гирлянды. Однако неправильное их использование может привести к беде. ИА "24.kg" расскажет, как избежать пожара.
Елку необходимо устанавливать на устойчивой подставке, не использовать для украшения вату, свечи, бумагу. Перед тем как подключать гирлянду, следует проверить целостность изоляции.
В случае возникновения пожара елка не должна мешать эвакуации людей. Загоревшуюся искусственную елку не следует трогать руками, лучше накрыть ее тканевым покрывалом.
Запрещается:
<ul> <li>зажигать свечи рядом с елкой, использовать хлопушки, бенгальские огни в доме; </li> <li>обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее;</li> <li>одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;</li> <li>детям самостоятельно включать иллюминацию, запускать пиротехнику.</li> </ul> По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в новогоднюю ночь-2016 в Кыргызстане произошло 35 пожаров, из них 19 при использовании пиротехники. К счастью, обошлось без жертв.
Как рассказали ИА "24.kg" в МЧС, в ночь на 1 января будут дежурить более 800 пожарных и спасателей. Всего привлекут 160 спецмашин, из них 129 пожарных расчетов и 31 аварийно-спасательную машину.

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