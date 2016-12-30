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Сегодня в рубрике "Официально"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42682_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400663-ru.html

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30 декабря 2016, 19:16       Комментарии

Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон по соглашению о сотрудничестве государств СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания;
- подписан закон о ратификации соглашения к статьям соглашения Международного валютного фонда о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета;
- подписан закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии";
- внесены изменения в Кодекс КР об административной ответственности;
- подписан закон о ратификации кредитного соглашения с ИБР относительно проекта реконструкции 159-183 километра автодороги Север - Юг;
- подписан закон о ратификации соглашения о порядке пребывания граждан РФ и КР на территории обоих государств.

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