Сегодня в рубрике "Официально"

30 декабря 2016, 19:16 Комментарии

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан закон по соглашению о сотрудничестве государств СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания;

- подписан закон о ратификации соглашения к статьям соглашения Международного валютного фонда о пересмотре квот и реформе Исполнительного совета;

- подписан закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании по проекту "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии";

- внесены изменения в Кодекс КР об административной ответственности;

- подписан закон о ратификации кредитного соглашения с ИБР относительно проекта реконструкции 159-183 километра автодороги Север - Юг;

- подписан закон о ратификации соглашения о порядке пребывания граждан РФ и КР на территории обоих государств.