Акции в Centerra теперь не будут "заложниками" действий правительства КР

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Согласно решениям канадских судов, акции ОАО "Кыргызалтын" в Centerra Gold Inc. не могут быть конфискованы в рамках претензий к правительству Кыргызстана, сообщает пресс-служба кыргызстанской компании.

11 июля 2016 года Высший суд Онтарио вынес решение по иску трех компаний: Sistem Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi и Entes Industrial Plants Construction & Erection Contracting Co. Inc., а также Stans Energy Corp. и гражданина Валерия Белоконя. Иск касался признания Кыргызстана бенефициаром акций ОАО "Кыргызалтын" в компании Centerra Gold Inc. и взыскания более 60 процентов акций в собственность истцов в счет исполнения арбитражных решений против Кыргызстана на общую сумму около 165 миллионов долларов. Суд однозначно постановил, что все акции ОАО "Кыргызалтын" в Centerra Gold Inc. являются исключительно собственностью ОАО, а не правительства Кыргызстана.

Истцы, за исключением Stans Energy Corp., подали апелляцию в вышестоящую инстанцию (Апелляционный суд Онтарио), однако в среду было вынесено решение об отказе. Предыдущий приговор оставлен в силе.

"Теперь, согласно указанным решениям судов Канады, акции в Centerra Gold Inc. не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к Кыргызстану", - говорится в сообщении.

В настоящее время у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой дать разрешение на обжалование для рассмотрения спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из девяти судей. Однако подобное "разрешение на подачу апелляции" в Верховный суд Канады дается очень редко. Ранее Верховный суд Канады отказал в подобной просьбе по еще одному иску в отношении "Кыргызалтына".

Победа в суде 29 декабря 2016 года, вероятнее всего, обеспечит окончание участия ОАО "Кыргызалтын" в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет.

У компании почти 33 процента акций в канадской компании Centerra Gold Inc.