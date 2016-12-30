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Новый год без пожаров: как избежать неприятностейНовый год без пожаров: как избежать неприятностейЧитатели ИА "24.kg" выбрали самое яркое событие 2016 годаЧитатели ИА "24.kg" выбрали самое яркое событие 2016 года

Погода на 31 декабря - 1 января: в Кыргызстане снега не будет

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42654_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400658-ru.html

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30 декабря 2016, 19:01       Комментарии

По всей территории Кыргызстана 31 декабря и 1 января без осадков. Об этом сообщило Агентство по гидрометеорологии.
В Бишкеке температура воздуха в субботу ночью ожидается до -3 градусов, днем +3...+5. В воскресенье днем будет теплее - до +7, ночью до -4 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.
В Оше, Джалал-Абаде и Баткене ночью до -3 градусов, днем - до +7 градусов.
В Нарынской области ожидается до -18 градусов ночью и до -13 градусов днем.
В Иссык-Кульской и Таласской областях температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем поднимется до +5 градусов.

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