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В Ошской области милиционеры силой отбили у прокурора коллегу

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400656-ru.html

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30 декабря 2016, 18:13       Комментарии

В Алайском районе Ошской области группа милиционеров силой отбила у прокурора коллегу, задержанного за взятку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
При задержании следователя Алайского РОВД группа его коллег (15-20 человек) во главе с начальниками отдела уголовного розыска и изолятора временного содержания вмешались в работу прокурора. Они пытались забрать обвиняемого в вымогательстве взятки коллегу.
"Из-за невозможности работать на месте задержания оперативная группа расположилась в здании прокуратуры Алайского района. Однако та же группа сотрудников РОВД ворвалась и туда. Избив сотрудников собственной безопасности МВД и понятых, они забрали задержанного следователя", - рассказывают подробности в Генпрокуратуре.
В итоге главный надзорный орган возбудил уголовное дело по статьям 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.
В УВД Ошской области информацию Генпрокуратуры опровергают. Там журналистам заявили, что драки не было, как и попытки забрать задержанного за взятку следователя с собой. В УВД уверены, что так сотрудники прокуратуры пытаются "подставить" следователя.

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