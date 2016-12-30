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В Кыргызстане узаконили штрафы за сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42676_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400655-ru.html

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30 декабря 2016, 18:33       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал поправки в "Кодекс об административной ответственности". Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
"Вносится дополнение, предусматривающее ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц. Правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят (7 тысяч сомов), на должностных лиц - девяносто (9 тысяч сомов), на юридических лиц - семьсот расчетных показателей (70 тысяч сомов)", - говорится в сообщении.
Рассматривать подобные дела и налагать административные взыскания будут органы внутренних дел.
Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года. Он вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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