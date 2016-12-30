День 30 Декабря: Выборы-2017. Победит богатейший?

30 декабря 2016, 18:36 Комментарии

В Бишкекском горкенеше образована коалиция большинства. В коалицию вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт", "Кыргызстан". Всего 30 депутатов.

"Мекеним Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" остались в оппозиции.

Фракцию "Республику - Ата-Журт" в БГК, в отличие от создания коалиции в Жогорку Кенеш, на этот раз не удалось проигнорировать. Это цена, которую СДПК платит за результаты выборов, после которых она потеряла 9 мандатов. Словом, боссы решили не рисковать.

Кресло председателя тоже решили по тактическим соображениям отдать "Республике - Ата-Журт".

Все это делается, можно предположить, ради гарантии кресла и.о.мэра Албеку Ибраимову. С другой стороны, лидер партии Омурбек Бабанов опять согреет свою душу - могут подумать, что его все-таки сделают кандидатом в президенты с благословления 7 этажа.

Кстати, сегодня депутат от СДПК Асель Кодуранова результаты выборов в горкенеш назвала "плачевными" по причине лучшей информированности избирателей. В таком случае, самые информированные избиратели удачно "отдали" свои голоса "Мекеним Кыргызстан".

Тем временем результаты местных выборов "скорректировали" борьбу с подкупом на выборах - широко разрекламированную кампанию по ужесточению наказания за подкуп голосов благополучно похоронили, так и не начав: вчера депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании единогласно согласились с предложением депутата Мирлана Жеенчороева ("Республика - Ата-Журт") отменить планы по ужесточению наказания за подкуп.

Напомним, подкуп голосов инициаторы из всех 5 фракций хотели отнести к делам частно-публичного обвинения, а воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий к делам публичного обвинения.

22 ноября против законопроекта в профильном парламентском комитете выступил Бабанов: он посоветовал главе ЦИК уйти с должности, потом поспорил с главой комитета ЖК Кодурановой и наконец ушел с заседания и лишил заседание кворума. Дежурные эксперты чуть ли не обвинили Бабанова в том, что 11 декабря все голоса он собирается купить.

Но 13 декабря, то есть на третий день после местных выборов, депутат Бекешев возвращает законопроект в режим 2-го чтения. 27 декабря появляется дополнительное заключение профильного комитета, в котором все меры по борьбе с подкупом голосов исчезают по заявлению депутата Жеенчороева. Более того, в намеченное время заседание комитета отменятся. Как пояснили журналистам в отделе комитета и в пресс-службе ЖК, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. В этот же день Бабанов говорит, что если подкуп отнести к делам частно-публичного обвинения, тогда сюда же нужно отнести применение административного ресурса.

Складывается ощущение, что местные выборы внесли свои коррективы в законопроект: будто подкуп голосов нужен еще многим. Это тревожный сигнал. Теперь не стоит исключать астрономические суммы на подкуп избирателей во время президентских выборов в 2017 году...

Президент Алмазбек Атамбаев 30 декабря встретился со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой.

"Уходящий год был во многом непростым для нас, но страна успешно прошла через важные испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее", - цитирует слова президента пресс-служба.

Следующий год станет годом испытания новой системы сдержек и противовесов, которая заложена в новой редакции Конституции. Пока пресс-служба Жогорку Кенеша передает, что спикер Чыныбай Турсунбеков принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова: посадил его за столом, но сам сел не напротив, а во главе стола.

Боронов проинформировал о проводимой работе министерства, направленной на предотвращение и устранение последствий зимних природных явлений. Турсунбеков выслушал его и обратил его внимание на необходимость оперативного разворачивания пунктов обогрева для водителей и организации горячего питания для граждан, заблокированных на участках автодорог в результате обильных снегопадов.

Классическая картина: как мудрый начальник дает бесценные советы неопытному подчиненному.

Словом, или Турсунбеков примеряет на себе роль центра власти, или спикер просит вызволить из снежного плена родственника, или два человека не нашли другого аргумента, чтобы оправдать свою встречу накануне нового года.