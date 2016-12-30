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В Балыкчи неизвестные избили журналиста газеты "Аргументы и факты Кыргызстан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-baly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400653-ru.html

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30 декабря 2016, 18:07       Комментарии

В Балыкчи неизвестные избили редактора газеты "Аргументы и факты Кыргызстан" Владимира Банникова. Об этом K—News сообщили в УВД Иссык-Кульской области.
По информации милиции, сегодня примерно в 17:00 поступило заявление от Банникова о том, что его избили неизвестные возле магазина "Народный".
"По словам журналиста, он запомнил нападавших в лицо. А также нам известна марка и госномер их автомобиля. Патрульная милиция Балыкчи уже разыскивает злоумышленников", — рассказали в правоохранительных органах.
Сам журналист получил телесные повреждения.

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