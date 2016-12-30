В Балыкчи неизвестные избили журналиста газеты "Аргументы и факты Кыргызстан"

30 декабря 2016, 18:07 Комментарии

В Балыкчи неизвестные избили редактора газеты "Аргументы и факты Кыргызстан" Владимира Банникова. Об этом K—News сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По информации милиции, сегодня примерно в 17:00 поступило заявление от Банникова о том, что его избили неизвестные возле магазина "Народный".

"По словам журналиста, он запомнил нападавших в лицо. А также нам известна марка и госномер их автомобиля. Патрульная милиция Балыкчи уже разыскивает злоумышленников", — рассказали в правоохранительных органах.

Сам журналист получил телесные повреждения.