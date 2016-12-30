Авоська: цены на продукты на 30 декабря

30 декабря 2016, 18:04 Комментарии

Что, кроме оливье, может стать традиционным блюдом новогоднего стола? Оливье и только он! А приготовить его несложно, да и мы подсчитали - порция новогоднего салата стоит 56 сомов. Рецепт - в инфографике.

Справка о ценах на рынке: на праздники наблюдается подорожание продуктов. В первую очередь повысились цены на овощи.

Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".