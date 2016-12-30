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Авоська: цены на продукты на 30 декабря

Источник:
http://ru.sputnik.kg/avoska/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400652-ru.html

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30 декабря 2016, 18:04       Комментарии

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Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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