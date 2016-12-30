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Ледяной Кремль и другие скульптуры из льда появились в Москве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/video/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400651-ru.html

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30 декабря 2016, 18:07       Комментарии

На центральной площади фестиваля "Ледовая Москва" расположена 40-метровая композиция - ледяной Московский Кремль, украшенный пятью башнями и каскадом ледовых горок. Также гости фестиваля могут увидеть ледовые копии скульптуры "Родина-мать зовет" (Волгоград), архитектурного памятника "Ласточкино гнездо" (Крым) и других российских достопримечательностей.
Для создания композиций в Москву были доставлены более тысячи тонн природного льда из Байкала и других озер.
В прошлом году парк ледяных скульптур проекта "Ледовая Москва. В кругу семьи" стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тысяч человек.
Фестиваль будет проходить с 29 декабря до 8 января.

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