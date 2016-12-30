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"Рэп-поздравление" с главой МИД России Сергеем Лавровым покоряет Интернет

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42679_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400650-ru.html

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30 декабря 2016, 18:00       Комментарии

В Интернете стремительно набирает популярность ролик, в котором глава МИД России Сергей Лавров подводит итоги года и поздравляет всех с наступающими праздниками, "читая рэп". Об этом сообщили российские СМИ.
Уточняется, что шуточный монтаж пришелся по вкусу более 32 тысячам пользователей соцсетей.
Видео смонтировали из реальных выступлений министра иностранных дел России так, что получается довольно складный текст, наложенный на музыку в стиле хип-хоп.
"Давайте сегодня начнем разговор, знаете я не танцор. Давайте начнем разговор всерьез, я хотел бы ответить на каждый вопрос. В целом, если брать итоги этого года, пока не вырисовывается общего подхода", - начинается "новогоднее обращение" Сергея Лаврова.
Глава МИД затрагивает основные события уходящего года, включая политику НАТО, выход Великобритании из Евросоюза, победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, усиление русофобии на Украине и сирийский конфликт.

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