Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!

30 декабря 2016, 18:05 Комментарии

С сегодняшнего дня пользователи мобильного интернета в сети 4G от Beeline ощутят заметное повышение скорости доступа в интернет. Соответствующие работы технические службы телеком-оператора провели в ночь на 29 декабря. Для этого компанией были получены лицензии на дополнительные частоты, благодаря которым связь стала бесперебойной, позволяющей максимально использовать возможности интернета: от постоянного присутствия в социальных сетях до просмотра в режиме реального времени и скачивания разных типов информации.

Оператор значительно усовершенствовал свою сеть 4G в Кыргызстане, расширив полосу частот с 5МГц до 10МГц. Это позволит в 2 раза повысить емкость сети, а скорость доступа в интернет довести максимально до 75 Мб в секунду.

Beeline является лидером телекоммуникационного рынка страны не только по числу обслуживаемых абонентов, но и по масштабам зоны охвата сети. На сегодняшний день мобильный оператор располагает широкой сетью базовых станций, а, значит, в состоянии обеспечить коммуникациями большую часть населения республики.

Тилек Ахматов, коммерческий директор ООО "Скай Мобайл": "Мы делаем доступной мобильную связь даже в самых отдаленных и небольших районах республики, строим новые и дополнительные базовые станции от Каракола до Покровки, от Бишкека до Исфаны. К примеру, только в этом году по всему Кыргызстану было запущено рекордное количество станций - 285! Конечно, не все проблемы качества связи устранены, мы это признаем и работаем над их решением, улучшаем предлагаемые клиенту услуги и продукты, реорганизуем сеть. Примером тому может служить запуск новых частот, о котором мы сегодня с гордостью сообщаем. Надеемся, что абоненты оценят усовершенствованную скорость 4G".

Работу над качеством связи и повышению доступа к интернету Beeline продолжает в Кыргызстане постоянно. В 2017 году компанией будет сделан акцент на увеличение ёмкости и улучшение качества сервисов в населенных пунктах, где оператор уже присутствует. Для этого будут задействованы новые частоты, запускаться новые и дополнительные базовые станции.

Для того чтобы воспользоваться сетью стандарта 4G, клиенту необходимо бесплатно заменить SIM-карту на новую, с поддержкой 4G, в любом офисе продаж и обслуживания Beeline. Для удобства клиентов действует специальный сайт 4g.beeline.kg, с помощью которого можно проверить, поддерживает ли смартфон 4G и ознакомиться с географией покрытия сети.

За подробной информацией обращайтесь на сайты: www.beeline.kg, www.4g.beeline.kg