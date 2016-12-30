Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Заседание БГК задерживается на час из-за отсутствия председателяЗаседание БГК задерживается на час из-за отсутствия председателяАвоська: цены на продукты на 30 декабряАвоська: цены на продукты на 30 декабря

Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42680...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400649-ru.html

Похожие новости

"Рэп-поздравление" с главой МИД России Сергеем Лавровым покоряет Интернет

Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!

Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!

Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!

Открытое письмо относительно комиссии c платежей абонентов мобильного оператора О!

30 декабря 2016, 18:05       Комментарии

С сегодняшнего дня пользователи мобильного интернета в сети 4G от Beeline ощутят заметное повышение скорости доступа в интернет. Соответствующие работы технические службы телеком-оператора провели в ночь на 29 декабря. Для этого компанией были получены лицензии на дополнительные частоты, благодаря которым связь стала бесперебойной, позволяющей максимально использовать возможности интернета: от постоянного присутствия в социальных сетях до просмотра в режиме реального времени и скачивания разных типов информации.
Оператор значительно усовершенствовал свою сеть 4G в Кыргызстане, расширив полосу частот с 5МГц до 10МГц. Это позволит в 2 раза повысить емкость сети, а скорость доступа в интернет довести максимально до 75 Мб в секунду.
Beeline является лидером телекоммуникационного рынка страны не только по числу обслуживаемых абонентов, но и по масштабам зоны охвата сети. На сегодняшний день мобильный оператор располагает широкой сетью базовых станций, а, значит, в состоянии обеспечить коммуникациями большую часть населения республики.
Тилек Ахматов, коммерческий директор ООО "Скай Мобайл": "Мы делаем доступной мобильную связь даже в самых отдаленных и небольших районах республики, строим новые и дополнительные базовые станции от Каракола до Покровки, от Бишкека до Исфаны. К примеру, только в этом году по всему Кыргызстану было запущено рекордное количество станций - 285! Конечно, не все проблемы качества связи устранены, мы это признаем и работаем над их решением, улучшаем предлагаемые клиенту услуги и продукты, реорганизуем сеть. Примером тому может служить запуск новых частот, о котором мы сегодня с гордостью сообщаем. Надеемся, что абоненты оценят усовершенствованную скорость 4G".
Работу над качеством связи и повышению доступа к интернету Beeline продолжает в Кыргызстане постоянно. В 2017 году компанией будет сделан акцент на увеличение ёмкости и улучшение качества сервисов в населенных пунктах, где оператор уже присутствует. Для этого будут задействованы новые частоты, запускаться новые и дополнительные базовые станции.
Для того чтобы воспользоваться сетью стандарта 4G, клиенту необходимо бесплатно заменить SIM-карту на новую, с поддержкой 4G, в любом офисе продаж и обслуживания Beeline. Для удобства клиентов действует специальный сайт 4g.beeline.kg, с помощью которого можно проверить, поддерживает ли смартфон 4G и ознакомиться с географией покрытия сети.
За подробной информацией обращайтесь на сайты: www.beeline.kg, www.4g.beeline.kg

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум