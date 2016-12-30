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МЧС будет усиленно работать в новогодние праздники

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400645-ru.html

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Как и где провести выходные в столице: новогодняя афиша

30 декабря 2016, 17:59       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. МЧС Кыргызстана переведено на усиленный вариант несения службы, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно приказу министра Кубатбека Боронова, 31 декабря дежурство будут нести в усиленном варианте более 800 сотрудников пожарно-спасательных частей МЧС КР, привлекут всего 160 спецтехники, из них 129 пожарных расчета и 21 аварийно-спасательную машину.
При чрезвычайных ситуациях и происшествий, граждане могут звонить на бесплатный номер 112.

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