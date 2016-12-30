МЧС будет усиленно работать в новогодние праздники

30 декабря 2016, 17:59 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. МЧС Кыргызстана переведено на усиленный вариант несения службы, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно приказу министра Кубатбека Боронова, 31 декабря дежурство будут нести в усиленном варианте более 800 сотрудников пожарно-спасательных частей МЧС КР, привлекут всего 160 спецтехники, из них 129 пожарных расчета и 21 аварийно-спасательную машину.

При чрезвычайных ситуациях и происшествий, граждане могут звонить на бесплатный номер 112.