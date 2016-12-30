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Минобразования КР разработало проект Национальной квалификационной системы

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400643-ru.html

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30 декабря 2016, 17:12       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Коллегия Министерства образования и науки рассмотрела проект Концепции развития национальной квалификационной системы КР.
Как сообщает пресс-служба Минобразования КР, в презентации было отмечено, что более 140 стран мира имеют национальные квалификационные системы для удостоверения качества квалификаций.
Квалификационная система позволяет системе образования обеспечивать конкурентоспособность страны, готовить кадры для перехода к устойчивому развитию, повышать качество человеческого капитала в соответствии с требованиями, выдвигаемыми внутренним, региональным и глобальным рынками труда. Поэтому чтобы устранить разрыв между программами профессионального образования и требованиями рынка труда, понадобится, активно привлекать работодателей к процессу разработки стандартов нового поколения и оценки квалификации выпускников, а также создавать центры сертификации и признания квалификации.
Внедрение новой квалификационной системы планируется в три этапа. Первый - разработки утверждение концепции, второй - формирование нормативной базы, третий - внесение изменений в государственный образовательный стандарт.
По итогам презентации было решено вынести Концепцию развития национальной квалификационной системы КР на общественное обсуждение.

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