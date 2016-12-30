Минобразования КР разработало проект Национальной квалификационной системы

30 декабря 2016, 17:12 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Коллегия Министерства образования и науки рассмотрела проект Концепции развития национальной квалификационной системы КР.

Как сообщает пресс-служба Минобразования КР, в презентации было отмечено, что более 140 стран мира имеют национальные квалификационные системы для удостоверения качества квалификаций.

Квалификационная система позволяет системе образования обеспечивать конкурентоспособность страны, готовить кадры для перехода к устойчивому развитию, повышать качество человеческого капитала в соответствии с требованиями, выдвигаемыми внутренним, региональным и глобальным рынками труда. Поэтому чтобы устранить разрыв между программами профессионального образования и требованиями рынка труда, понадобится, активно привлекать работодателей к процессу разработки стандартов нового поколения и оценки квалификации выпускников, а также создавать центры сертификации и признания квалификации.

Внедрение новой квалификационной системы планируется в три этапа. Первый - разработки утверждение концепции, второй - формирование нормативной базы, третий - внесение изменений в государственный образовательный стандарт.

По итогам презентации было решено вынести Концепцию развития национальной квалификационной системы КР на общественное обсуждение.