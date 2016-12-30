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МЧС КР переведено на усиленный вариант несения службы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400642-ru.html

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30 декабря 2016, 17:18       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Согласно приказу министра ЧС КР Кубатбека Боронова, МЧС КР переведено на усиленный вариант несения службы во время празднования Нового Года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 31 декабря 2016 года дежурство будут нести в усиленном варианте более 800 сотрудников пожарно-спасательных частей МЧС КР, будет привлечено всего 160 спецтехники, из них 129 пожарных расчета и 21 аварийно-спасательных машин.
При чрезвычайных ситуациях и пришествий, звоните на номер 112, звонок бесплатный.

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