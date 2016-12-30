30 декабря 2016, 17:18 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Согласно приказу министра ЧС КР Кубатбека Боронова, МЧС КР переведено на усиленный вариант несения службы во время празднования Нового Года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 31 декабря 2016 года дежурство будут нести в усиленном варианте более 800 сотрудников пожарно-спасательных частей МЧС КР, будет привлечено всего 160 спецтехники, из них 129 пожарных расчета и 21 аварийно-спасательных машин.

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