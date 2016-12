ОАО "Кыргызалтын" вновь одержало победу в канадском суде против турецких компаний и В.Белоконя

30 декабря 2016, 17:24 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. ОАО "Кыргызалтын" вновь одержало победу в канадском суде в объединенном деле против компаний "Систем Мюхендислик", "Стэнс Энерджи Корп.", "Энтес Индастриал" и Валерия Белоконя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации, в среду, 29 декабря 2016 года, Апелляционный Суд Онтарио (высшая судебная инстанция провинции Онтарио) вынес решение об отказе в удовлетворении апелляции истцов: Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co. Inc. и гражданина Валерия Белоконя на решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года. Тем самым, решение Высшего суда Онтарио, вынесенное в пользу ОАО "Кыргызалтын", оставлено в силе.

Напомним, что 11 июля т.г. указанная судебная инстанция Канады (судья Конвей) по итогам рассмотрения исков о признании Кыргызстана бенефициаром акций ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд Инк." и взыскании более 60 % акций в собственность истцов в счет исполнения арбитражных решений против КР на общую сумму около 165 млн долларов США.

Суд однозначно постановил, что все акции ОАО "Кыргызалтын" в "Центерра Голд Инк." являются исключительно собственностью ОАО "Кыргызалтын", а не правительства КР, как ошибочно считали истцы.

"Теперь согласно указанным решениям судов Канады акции в "Центерра Голд Инк." не могут быть конфискованы какими-либо сторонами, имеющими претензии к Кыргызстану. Трое из проигравших в рассмотренном судьей Конвей судебном процессе сторон (гражданин Латвии, Валерий Белоконь и турецкие компании Sistem Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi и Entes Industrial Plants Construction & Erection Contracting Co. Inc.) обжаловали ее решение, в то время как канадская компания "Stans Energy Corp." решила не оспаривать решение", - подчеркнули в ОАО "Кыргызалтын".

Как отмечается, все аргументы трех истцов в рамках апелляции были единогласно отклонены коллегией из трех судей Апелляционного суда, в которую вошли судьи Элеанор Кронк, Рассел Юрианц и Лоис Робертс. Приняв во внимание убедительность аргументов представителей ОАО "Кыргызалтын" в суде (Baker McKenzie), суд согласился с доводами ОАО "Кыргызалтын".

"В настоящее время у истцов есть возможность обратиться в Верховный суд Канады с просьбой о даче разрешения на обжалование для рассмотрения спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако, подобное "разрешение на подачу апелляции" в Верховный суд Канады предоставляется очень редко. Ранее Верховный суд Канады отказал в предоставлении разрешения Sistem обжаловать более раннее решение Апелляционного суда Онтарио по жалобе ОАО "Кыргызалтын", в котором суд определил, что юристы Sistem должным образом не уведомили Кыргызстан в лице Правительства КР о судебном разбирательстве. Победа в суде 29 декабря 2016 года, вероятнее всего, обеспечит окончание участия ОАО "Кыргызалтын" в серии споров в канадских судах, которые длились более пяти лет", - говорится в сообщении.