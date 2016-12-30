ОАО "МАМ" в аэропорту "Манас" устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров

30 декабря 2016, 17:19 Комментарии

ОАО "Международный аэропорт "Манас" в канун Нового года, 30 декабря, устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров. Так, в Международном аэропорту "Манас" пассажиров рейса из Оша ждал сюрприз. При подходе к багажной ленте пассажиры вместо полагающегося багажа по ленте транспортера увидели новогодние коробочки с подарками.

ОАО "МАМ" каждый год поздравляет своих пассажиров с Новым годом и устраивает им маленькие сюрпризы.

Поздравляем всех с 2017 годом и желаем всего самого наилучшего!!!

<table border="1"> <tr> <td> Видео опубликовано ОАО "МАМ" (@airport.kg) Дек 30 2016 в 2:20 PST