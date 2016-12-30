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ОАО "МАМ" в аэропорту "Манас" устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42672...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400638-ru.html

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MegaCom: готовность к новогодним праздникам № 1!

30 декабря 2016, 17:19       Комментарии

ОАО "Международный аэропорт "Манас" в канун Нового года, 30 декабря, устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров. Так, в Международном аэропорту "Манас" пассажиров рейса из Оша ждал сюрприз. При подходе к багажной ленте пассажиры вместо полагающегося багажа по ленте транспортера увидели новогодние коробочки с подарками.
ОАО "МАМ" каждый год поздравляет своих пассажиров с Новым годом и устраивает им маленькие сюрпризы.
Поздравляем всех с 2017 годом и желаем всего самого наилучшего!!!
<table border="1"> <tr> <td> Видео опубликовано ОАО "МАМ" (@airport.kg) Дек 30 2016 в 2:20 PST

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