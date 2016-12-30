Аппарат президента не намерен ввязываться в хозяйственный спор "Бишкек-парка"

30 декабря 2016, 17:23 Комментарии

"Данный вопрос должны рассматривать в суде. Аппарат президента, как и главу государства, не надо сюда ввязывать. Мы не намерены вмешиваться в хозяйственный спор", - заявил ИА "24.kg" заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов.

Ранее около тридцати арендаторов выступили против администрации торгового центра "Бишкек-парк". По словам правозащитника Качкына Булатова, предприниматели оплатили аренду, а владелец Айдын Мистачль предъявил им иски.

По его словам, судебные разбирательства длятся не один год. Владелец ТЦ угрожает предпринимателям, что выиграет все суды и выселит их из Кыргызстана, так как его поддерживает "Белый дом", а именно президент.

Алмаз Усенов подчеркнул, что "информационный выброс Качкына Булатова - не что иное, как попытка втянуть аппарат президента в сугубо хозяйственный спор вокруг "Бишкек-парка".

"Качкын Булатов не скрывает, какую из спорящих сторон поддерживает и кому симпатизирует. Рекомендую правозащитнику отстаивать коммерческие интересы сторон хозяйственного спора в рамках законодательства", - подчеркнул Алмаз Усенов.

Он не исключает, что в данном случае Качкын Булатов применил распространенный технологический прием, когда адвокаты специально обвиняют в чем-то политиков с целью обратить их внимание на коммерческий спор и подтолкнуть к тому, чтобы этот политик поддержал "нужную" сторону.