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Аппарат президента не намерен ввязываться в хозяйственный спор "Бишкек-парка"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42673_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400637-ru.html

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Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

30 декабря 2016, 17:23       Комментарии

"Данный вопрос должны рассматривать в суде. Аппарат президента, как и главу государства, не надо сюда ввязывать. Мы не намерены вмешиваться в хозяйственный спор", - заявил ИА "24.kg" заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов.
Ранее около тридцати арендаторов выступили против администрации торгового центра "Бишкек-парк". По словам правозащитника Качкына Булатова, предприниматели оплатили аренду, а владелец Айдын Мистачль предъявил им иски.
По его словам, судебные разбирательства длятся не один год. Владелец ТЦ угрожает предпринимателям, что выиграет все суды и выселит их из Кыргызстана, так как его поддерживает "Белый дом", а именно президент.
Алмаз Усенов подчеркнул, что "информационный выброс Качкына Булатова - не что иное, как попытка втянуть аппарат президента в сугубо хозяйственный спор вокруг "Бишкек-парка".
"Качкын Булатов не скрывает, какую из спорящих сторон поддерживает и кому симпатизирует. Рекомендую правозащитнику отстаивать коммерческие интересы сторон хозяйственного спора в рамках законодательства", - подчеркнул Алмаз Усенов.
Он не исключает, что в данном случае Качкын Булатов применил распространенный технологический прием, когда адвокаты специально обвиняют в чем-то политиков с целью обратить их внимание на коммерческий спор и подтолкнуть к тому, чтобы этот политик поддержал "нужную" сторону.

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