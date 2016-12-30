Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой

30 декабря 2016, 17:36 Комментарии

Горнолыжный спорт в нашей стране становится все популярнее. Лыжи и сноуборд - отличная замена недельным застольям. Новогодние праздники - самое подходящее время, чтобы освоить экстремальные виды спорта. А мы расскажем о самых популярных базах страны.

Каракол

Начнем, пожалуй, с отдаленных горнолыжных баз. Самая известная среди них не только в Кыргызстане, но и за его пределами - "Каракол". База находится в 7 километрах от города Каракола (Иссык-Кульская область) и более 400 километрах от Бишкека.

Катание на базе в будние дни обойдется в 900 сомов для взрослого и 700 сомов для ребенка. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни ски-пасс стоит 1,2 тысячи для взрослого и 900 сомов - для ребенка. В выходные и праздники можно взять скипасс на полдня за 900 сомов.

Если своего снаряжения нет, можно взять в прокат. Аренда комплекта лыж или сноуборда обойдется в 400, 600 или 1 тысячу сомов в день в зависимости от года выпуска и состояния инвентаря. Для детей на базе есть саночная трасса. Аренда матрасов и саней - 200-300 сомов за день.

Если вы впервые решили освоить лыжи или доску, лучше взять инструктора. Его услуги будут стоить 1 тысячу сомов в час.

Кроме того, нужно учитывать стоимость проезда до Каракола и проживание. На территории базы номера стоят от 1,5 тысячи сомов и выше. Вариант дешевле можно найти в городе. Там проживание в среднем стоит 700-800 сомов с человека в сутки с завтраком.

<ul> <li>В среднем двухдневная поездка на "Каракол" без дополнительных развлечений в праздничные дни обойдется в 7-8 тысяч с человека.</li> </ul> Тоо-Ашуу

Вторая по удаленности от города база - Тоо-Ашуу. Она находится на въезде в живописную Суусамырскую долину. База расположена на южном склоне перевала Тоо-Ашуу в 120 километрах от черты Бишкека. Добраться до базы можно примерно за 2,5-3 часа по дороге Бишкек - Ош.

"Тоо Ашуу" находится на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря. Благодаря этому здесь раньше всех открывается и позже всех завершается зимний сезон. В будние дни скипасс обойдется взрослому в 600 сомов, в выходные и праздничные - в 800 сомов. Абонемент на полдня стоит 400 сомов в будни и 600 сомов - в выходные и праздники.

Для детей до 6 лет катание бесплатное. Для детей с 6 до 12 лет скипасс стоит 400 сомов в будни и 600 сомов - в выходные и праздники. Аренда лыжного комплекта лыжного снаряжения обойдется в 600 сомов, для сноуборда - в 700 сомов. Можно покататься и на санках. Их прокат обойдется в 250 сомов в день. Кроме того, каждую деталь горнолыжного снаряжения можно взять в аренду по отдельности.

Для тех, кто хочется воспользоваться услугами инструктора, предусмотрены разные варианты. Час занятий стоит 700 сомов. А вот на целый день услуги инструктора обойдутся в 3 тысячи сомов для взрослого и 2 тысячи сомов для ребенка.

<ul> <li>На "Тоо-Ашуу" можно остановиться на пару дней. Проживание обойдется от 5,7 до 9,5 тысячи. Самый выгодный вариант - поселиться большой компанией. Можно выбрать варианты проживания в номере или вагончике с завтраком или без.</li> </ul> Орловка

Еще одна удаленная горнолыжная база - "Орловка". Она находится в 100 километрах от столицы по трассе Бишкек - Иссык-Куль. Дорога до базы займет 1-1,5 часа.

"Орловка" - современный горнолыжный комплекс площадью 50 гектаров, находящийся на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Стоимость скипаса для взрослого 700 сомов в будни и 1 тысячу сомов в выходные и праздничные дни. Детский абонемент - 600 сомов в будние, выходные и праздничные дни. Для совсем маленьких горнолыжников есть трассы "Малыш" и "Карапуз" (до 8 лет). Скипассы на них стоят 300 сомов в день. Полдня катания - 500 сомов в будние дни и 700 сомов в выходные и праздники.

Прокат взрослого лыжного инвентаря стоит 600 сомов в день, детского - 400 сомов в день. Сноубордистам аренда снаряжения обойдется в 600 сомов в день. Услуги инструктора - 800 сомов в час или 4 тысячи сомов в день.

<ul> <li>На территории "Орловки" есть гостиничный комплекс. Проживание в нем стоит от 2,6 до 30 тысяч сомов. Базу советуют посетить тем, кто решил поставить на лыжи ребенка.</li> </ul> Чункурчак

Большинство горнолыжных баз страны находится недалеко от Бишкека. Динамично развивается "Чункурчак", расположенный в одноименном ущелье. В этом году на базе открылся еще один подъемник - пятый. Отличает базу то, что все подъемники на ней только кресельные.

Стоимость скипасса для взрослых - 800 сомов в будние дни и 1,2 тысячи сомов - в выходные и праздники. Для деток цены чуть ниже - 500 и 800 сомов. Взять скипасс - 900 сомов для взрослого и 500 сомов для ребенка.

Детей на базе ожидает маленький сюрприз - специальный детский подъемник, ленточный траволатор длиной 100 метров. Зона катания вокруг него огорожена. На сегодня подобный подъемник - единственный в стране.

ЗИЛ

Среди наиболее известных баз страны можно назвать "ЗИЛ". Она в 35 километрах от Бишкека на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Это ближайшая база к городу.

Скипассы для взрослых стоят 700 сомов в будние дни и 1,1 тысячи сомов в выходные и праздники. Для детей - 450 и 650 сомов. Есть отдельный прайс-лист для начинающих лыжников и сноубордистов. Для них установлена отдельная канатная дорога, которая стоит 350 сомов в будни и 550 сомов - в выходные и праздники.

Прокат снаряжения обойдется в 350-600 сомов. Точного прайса на обучение у базы нет. Надо договариваться с инструктором на месте. Но имейте в виду, что больше 1 тысячи сомов в час это стоить не будет.

Теоретически на базе три спуска - основная трасса, восточный спуск и третья для тех, кто любит скорость. Лишь одна канатка на "ЗИЛе" - кресельная. Остальные - бугельные. Подниматься тяжеловато.

Тогуз-Булак

Чуть дальше от "ЗИЛа" находится горнолыжная база "Тогуз-Булак". Высота над уровнем моря 1,9-2,2 тысячи метров. Она в 40 километрах от Бишкека и 8 километрах от курорта "Ысык-Ата". Так что, если надоест кататься, можно рвануть в теплые бассейны.

Дневной абонемент взрослому обойдется в 700 сомов в будние дни и 1 тысячу сомов в выходные. Детям - 500 и 700 сомов.

Здесь можно взять снаряжение напрокат. Стоить комплект лыж или сноуборда будет 600 сомов в день. На "Тогуз-Булаке" работают неплохие инструкторы, которые за 800 сомов в час научат вас или вашего ребенка кататься на лыжах.

<ul> <li>"Тогуз-Булак" отлично подходит для тех, кто уверенно стоит на доске или лыжах. А вот новичкам и деткам здесь тяжеловато. Пологих склонов почти нет, да и трассу практически не катают ратраком.</li> </ul> Кашка-Суу

Туристический центр "Кашка-Суу" - в 35 километрах от Бишкека. На базе есть гостиничный комплекс, кресельная и буксировочная канатные дороги, спортивная площадка и каток.

Дневной скипасс для взрослого на кресельной канатке обойдется в 100 сомов, на буксировочной - 800 сомов. Если будете брать совместный абонемент (кресельная + буксировочная), это стоит 1,1 тысячи сомов. Для деток цены на скипассы - 500, 400 и 550 сомов.

Прокат взрослых лыж и сноубордов - 600 сомов в сутки, детских - 450 сомов. За аренду санок-ледянок придется отдать 200 сомов, коньков - 100 сомов. Услуги инструктора - 800 сомов в час.

<ul> <li>На базе "Кашка-Суу" есть гостиничный комплекс. Проживание обойдется от 900 сомов до 5,5 тысячи сомов. В сумму входит парковка автомобиля. Есть и новогодние путевки в зону отдыха.</li> </ul> Ак-Таш

Горнолыжный отель "Ак-Таш" находится в 30 км от Бишкека на высоте 2100 м над уровнем моря в красивейшем урочище ущелья Оруу-Сай.

Цены на базе "Акташ" радуют. Дневной абонемент для взрослых стоит 500 сомов, для детей - 300 сомов. Прокат снаряжения - 500-600 сомов. Обучение - 500 сомов в час.

<ul> <li>На базе "Ак-Таш" есть собственная гостиница. Проживание обойдется в 1,2-3,5 тысячи сомов в сутки. Лыжники и сноубордисты любят базу за то, что там есть, где разгуляться как начинающим, так и профессионалам.</li> </ul>